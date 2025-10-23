19 años después, el videojuego de Scarface que compitió contra GTA: San Andreas ha vuelto de la peor manera posible

El regreso de uno de los títulos más recordados de la era de los 2000 ha terminado convirtiéndose en un auténtico misterio. Tras aparecer de forma inesperada en tiendas digitales, lo que comenzó como un relanzamiento celebrado por sus seguidores se ha tornado en polémica debido a dudas sobre su legitimidad, licencias y versiones distribuidas de manera prematura.

La situación generó una gran alarma entre los jugadores, que alertaron sobre la posibilidad de que la reedición fuese una estafa o que careciera de derechos oficiales. El estudio responsable de la publicación se ha visto obligado a tomar medidas para aclarar lo sucedido y tranquilizar a la comunidad.

EC Digital retira temporalmente Scarface: The World Is Yours tras la polémica

En una actualización publicada en Steam, el estudio EC Digital anunció que el juego será ocultado temporalmente mientras se revisa su estado legal y técnico. Según explican, el lanzamiento se produjo en circunstancias “involuntarias” y con ciertos errores de coordinación que complicaron su distribución digital.

“Tras una cuidadosa consideración, creemos que ocultar temporalmente la página de la tienda es la medida más adecuada, y ya hemos comenzado a coordinarnos con Valve para que esto se lleve a cabo en breve”, comunicó la compañía.

El estudio asegura que la página actual del juego en Steam fue concebida únicamente como un “placeholder” mientras se resolvían cuestiones de licencia, y que la aparición en Epic Games Store se habría producido de forma prematura. Además, EC Digital menciona estar en “conversaciones urgentes con varias partes” para aclarar los derechos del proyecto antes de continuar.

La confusión surgió cuando la reedición apareció listada con un precio de 26,99 euros y la promesa de una actualización gratuita con mejoras visuales generadas por inteligencia artificial. Sin embargo, varios usuarios descubrieron referencias a mods no oficiales en los archivos del título, lo que alimentó las sospechas sobre la legitimidad de la versión.