Steam estrena 4 nuevos juegos gratis que cualquier usuario puede descargar en estos momentos

Steam se ha consolidado como la plataforma líder y más jugada para disfrutar de los títulos de PC. Valve ha ido más allá con el lanzamiento de una nueva consola de sobremesa que permite vivir toda la biblioteca de Steam desde el salón de casa de una forma totalmente diferente. Y lo mejor aún no ha terminado: Steam ofrece un enorme catálogo de juegos completamente gratuitos que te permiten ampliar tu biblioteca al instante y disfrutar durante horas de nuevas e increíbles aventuras sin necesidad de gastar ni un solo céntimo.

Forbidden Terror: Board Game

En el primer episodio de Forbidden Terror, tomas el papel de Jonah, un joven de 18 años que vive con sus padres. Jonah y su familia se han mudado a una nueva casa que consiguieron a un precio muy bajo después de que una familia fuera brutalmente asesinada allí y nadie más quisiera vivir en ella. Jonah y su mejor amiga Emily, una gran aficionada a las películas de terror, descubren una tabla Ouija en una tienda local y se la llevan a casa por diversión. No tenían idea de que era mucho más que un simple juego de mesa.

Alquiem

Alquiem es un nuevo RPG medieval en el que podrás ganar poder a través de numerosas clases, árboles de talentos, profesiones y equipo para enfrentarte a las criaturas que habitan las tierras de Odenzur. Descubre más de 80 talentos a través de clases que pueden combinarse entre sí para crear tu propia configuración única. El Mercenario, el Nigromante y el Artesano serán tu punta de lanza durante la aventura, mientras que el Cruzado deberá desbloquearse mediante gemas radiantes, la moneda premium del juego que puede obtenerse de forma gratuita jugando.

Ye Guild Clerk!

¡El Gremio local de Aventureros está contratando!… Pero no para aventureros, ¡sino para auxiliares del gremio! Desempeñas un papel fundamental entregando misiones, oro y equipo, mientras tus decisiones moldean las historias de estos aventureros animales, para bien… o para mal. Ye Guild Clerk! es un juego narrativo interactivo en 2.5D y de corta duración, en el que encarnas a un nuevo auxiliar del gremio en un mundo lleno de adorables aventureros animales. Perfecto para quienes disfrutan de historias centradas en los personajes, animales entrañables y acogedores mundos de fantasía medieval.

Raise the Colours

¡Reúne a tus amigos, agarra una bandera y trata de no darte de bruces! Raise the Colours es un juego satírico de física cooperativa para 4 jugadores, donde tu única misión es izar la mayor cantidad de banderas posible antes de que se acabe el tiempo. Fácil… hasta que llega el ayuntamiento local a interrumpir tu diversión. Prepárate para el caos total mientras tropiezas, te caes y chocas con los demás en una desesperada carrera por poner esas banderas en alto. Cuanto más cooperéis, mejor irá… pero, ¿cuándo ha funcionado realmente la cooperación?