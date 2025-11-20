Juego gratis
Steam ofrece completamente gratis un nuevo videojuego, aunque hay muy pocas horas para poder reclamarlo
Los jugadores de Steam tienen disponible una nueva promoción de juego gratis que se puede reclamar ya mismo
Los videojuegos gratuitos consolidan a Steam como referente en el entretenimiento digital para PC, permitiendo a los usuarios expandir sus bibliotecas sin coste alguno mediante promociones exclusivas. En esta ocasión, Wednesdays, desarrollado por Pierre Corbinais y publicado por ARTE France, se ofrece de forma totalmente gratuita a todos los poseedores de una cuenta activa en la plataforma. Esta oferta temporal finaliza el 21 de noviembre de 2025 a las 21:00 (hora peninsular española), por lo que urge actuar con rapidez para evitar que el título regrese a su precio estándar de 9,99 euros.
Wednesdays destaca por su innovadora mecánica narrativa, donde el jugador encarna a diversos familiares de Tim, un superviviente de abusos sexuales infantiles, para desentrañar recuerdos fragmentados a través de Orco Park, un parque temático pixelado de su infancia. Este título a medio camino entre videojuego y novela gráfica combina construcción ligera de atracciones —para desbloquear memorias en el orden elegido— con exploración emocional, demandando empatía y reflexión: sin mecánicas complejas de precisión o velocidad, accesible para todos.
El título fusiona la esencia de clásicos narrativos como Road 96 o Haven —del mismo guionista— con un arte dual impactante: novela gráfica independiente a mano alzada para los recuerdos (por Exaheva) y pixel art colorido noventero para el parque (por Nico Nowak), creando una atmósfera cruda pero edificante e inmersiva. Ideal para aficionados a aventuras interactivas y novelas visuales al estilo de Life is Strange o Bury Me, My Love, ofrece sesiones reflexivas pero esperanzadoras, perfectas para dominar picos emocionales que recompensan la comprensión con un flujo satisfactorio de catarsis. Cuenta con reseñas "Muy positivas" (98%) en Steam.
Wednesdays, nuevo juego gratis en Steam por tiempo muy limitado
Tim, como tantísimos menores, fue víctima de agresiones sexuales. Veinte años más tarde, desenterrará esos recuerdos gracias a Orco Park, un videojuego de su infancia, y en el proceso le surgirán preguntas a raudales: ¿cómo pudo pasar aquello? ¿Lo sabría alguien más? ¿Cómo le afectó a la hora de madurar? ¿Qué se puede considerar «normal»? Wednesdays, con guion de Pierre Corbinais (Haven, Road 96: Prólogo y Bury me, my love), pretende concienciar al público acerca de las agresiones sexuales a menores, aunque para ello recurre a una narrativa sorprendentemente entrañable.
Los videojuegos gratuitos consolidan a Steam como referente en el entretenimiento digital para PC, permitiendo a los usuarios expandir sus bibliotecas sin coste alguno mediante promociones exclusivas. En esta ocasión, Wednesdays, desarrollado por Pierre Corbinais y publicado por ARTE France, se ofrece de forma totalmente gratuita a todos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar