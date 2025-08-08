Una actualización de 'Dune 3' confirma que un importante personaje tendrá un papel reducido

El guion de Dune: Parte 3 ha recibido una prometedora actualización que proviene de Josh Brolin, quien también ha abordado el papel que tendrá su personaje en la próxima película. Tras el éxito rotundo de la franquicia que lidera Denis Villeneuve, esta nueva entrega que continúa adaptando el universo de Frank Herbert se anunció con bastante rapidez. Como es lógico, Timothée Chalamet volverá a liderar el reparto de Dune: Parte Tres.

Paul Atreides volverá como el principal protagonista, quien estará acompañado de los personajes de Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh y Jason Momoa. La película, que actualmente se encuentra en producción, se estrenará en cines en diciembre de 2026. Durante una entrevista con Josh Horowitz, John Brolin tuvo buenas palabras para el guion de Dune: Parte Tres.

Josh Brolin elogia el guion de 'Dune: Parte 3'

Cuando se le preguntó sobre el personaje que él mismo interpretaba, Josh Brolin confesó que la relevancia de Gurney Halleck iba a ser menor en Dune: Messiah. Josh Brolin sugiere que tendrá un papel más pequeño esta vez, señalando que actualmente no está rodando junto al resto del elenco:

"No estoy ahí ahora mismo. He recibido mensajes de gente que también sale y que, al parecer, no ha leído el guion o solo ha leído sus partes, lo cual no entiendo. Por eso contacté con Denis Villeneuve".

Lo cierto es que Josh Brolin tuvo un papel destacado en las primeras películas de Dune, con Gurney Halleck comportándose como el mentor de Paul Atreides. En la segunda entrega, el personaje vuelve triunfalmente para liderar un asalto terrestre contra la Casa Harkonnen. Sin embargo, la novela posterior de Frank Herbert transcurre 12 años después de los acontecimientos vistos en el final de Dune: Parte 2.

Esta nueva película tendrá cambios en su tono y narrativa, ya que difiere bastante del primer libro. Por supuesto, eso plantea varias preguntas sobre cómo Denis Villeneuve decidirá adaptar el material original. Messiah se siente como una historia de ciencia ficción menos tradicional, lo que plantea dudas sobre la reacción del público ante la próxima entrega de Denis Villeneuve. Los comentarios de Josh Brolin al respecto del guion hacen que Dune: Parte Tres sea aún más emocionante, pero la incertidumbre sigue estando.