Es una de las adaptaciones más oscuras de Stephen King: oscura, fría y con un misterio que se te mete en la cabeza

Desde hace ya décadas las adaptaciones de Stephen King al cine o la pequeña pantalla se han convertido en todo un reclamo por su carácter sobrio, frío y adulto. Lejos del terror explícito, algunas de ellas han apostado por un suspense inquietante que se cuela poco a poco bajo la piel. Y entre todas, hay una que destaca por su atmósfera densa, su calma perturbadora y su capacidad para convertir un caso policial en algo mucho más oscuro y psicológico.

Lo que más sorprende es su forma de manejar el misterio, sin prisas y sin artificios. La serie deja que el horror avance en silencio, apoyándose en miradas, gestos y detalles aparentemente insignificantes que van levantando capas de inquietud. No es una historia que busque asustar, sino incomodar, y lo consigue desde el primer episodio.

El visitante, un crimen que se convierte en un descenso a lo inexplicable

El visitante comienza con un crimen brutal que parece tener un culpable evidente. Sin embargo, a medida que avanza la investigación, los hechos empiezan a contradecirse de una forma imposible de ignorar. Lo que empieza como un thriller policial sólido se convierte poco a poco en un relato donde lo sobrenatural se filtra con naturalidad en lo cotidiano, obligando a los personajes y al espectador a replantearse qué puede o no ser real.

Ben Mendelsohn lidera la historia con una interpretación llena de dolor, dudas y una obsesión que crece a cada minuto. Junto a él, Cynthia Erivo aporta una energía inquietante y metódica, construyendo a uno de los personajes más interesantes del universo King televisivo. Ambos sostienen una narrativa que no depende del susto, sino de la tensión emocional que se acumula sin descanso.

El visitante funciona porque entiende que el terror más poderoso es aquel que no puede explicarse del todo. La serie mezcla investigación policial, duelo, culpa y elementos sobrenaturales con una elegancia poco común, logrando una historia que se queda rondando en la cabeza mucho después de terminarla. Una de esas adaptaciones que confirman por qué Stephen King sigue siendo un maestro del misterio y que ahora se puede ver con la suscripción en HBO Max.