Olvídate de 'Terminator 7', el esperado regreso de Arnold Schwarzenegger en 'Predator' es aún mejor

En lugar de volver en Terminator 7, Arnold Schwarzenegger debería al fin poder regresar en la franquicia de Predator. A pesar de que la primera entrega fue una de las más populares, el actor se ha mostrado ciertamente reacio a volver como Dutch. De hecho, rechazó participar en cuatro películas de Predator en el pasado. Sin embargo, la aparición de su personaje en el último filme de la saga podría cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Dutch iba a ser coprotagonista en Predator 2, pero también había planeados ciertos cameos en la tercera y cuarta entrega, además de en Alien vs. Depredador. En la mayoría de los casos, el actor decidió no regresar porque no estaba satisfecho con la extensión del papel de Dutch o la historia en sí misma. Aun así, finalmente rompió esta tendencia al prestar su voz en el videojuego Predator: Hunting Grounds.

Un entusiasmo renovado por la franquicia de 'Predator'

Esto llama especialmente la atención si se compara con la saga de Terminator, en la que Arnold Schwarzenegger apareció en cinco de seis películas. Es innegable que la estrella está ligada al T-800, por lo que esa continuidad tiene cierto sentido. Además, en lo que respecta al aspecto económico, era evidente que le convenía.

En 2025, el spin-off de animación de Predator: Killer of Killers hizo algo realmente interesante. El final original reveló que los Yautja habían capturado a Naru tras los eventos de Prey. La película de animación se actualizó posteriormente con un final extendido, que reveló que los alienígenas también tenían en su poder a Harrigan y Dutch en cápsulas criogénicas.

Esto insinuaba un regreso en la animación de los héroes principales de Predator. Pues bien, en una entrevista con ComicBook, el director Dan Trachtenberg reveló que había hablado con Arnold Schwarzenegger sobre el posible regreso de Dutch y el actor no lo descartaba por completo. Además, con el éxito de Prey y Killer of Killers y el creciente entusiasmo por la próxima secuela de Badlands, la saga es más popular que nunca.

Se desconoce si Arnold Schwarzenegger estaría realmente dispuesto a regresar para una secuela de acción real, pero la participación de Dutch en una continuación de Killer of Killers parece muy viable. El tiempo dirá si Dan Trachtenberg finalmente es capaz de convencerlo, pero como mínimo, su posible regreso a uno de sus papeles más icónicos resulta bastante emocionante.