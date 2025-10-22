La precuela de 'Predator: Badlands' ofrecería la experiencia con clasificación R que la película no puede

Mientras el público espera con expectación el estreno de Predator: Badlands, existe cierta incertidumbre por cómo Dan Trachtenberg ha concebido este proyecto. La principal preocupación es que no se tratará de un proyecto de clasificación R, por lo que seguirá un camino diferente a la mayoría de producciones de la franquicia. Sin embargo, esto podría solucionarse con otro lanzamiento que está al caer.

Aunque la mayoría quizás lo desconozcan, la nueva precuela que está en camino podría ofrecer resultados positivos en un aspecto en el que Predator: Badlands se espera que no esté a la altura. Lo que parece estar claro es que esta película marcará el inicio de una prometedora etapa en la franquicia. Dicho esto, en lo que respecta a las sagas de Predator y Alien, es evidente que el público suele esperar algunas cosas: violencia y terror.

La polémica clasificación PG-13 marcará la narrativa

Sin embargo, la clasificación PG-13 de Predator: Badlands supone un aparente problema porque no cumple el estándar habitual de clasificación R. Por suerte, la precuela de Predator: Badlands en formato cómic, que corre a cargo de Marvel y 20th Century Studios, tiene el potencial de ofrecer todo lo que la película no es capaz.

Creada en colaboración con el cineasta, Ethan Sacks y Elvin Ching son el tándem confirmado que dará forma a la creación de Predator: Badlands #1. Esta precuela única ofrece a los espectadores una mirada más profunda al origen de Dek, el joven cazador que se convertirá en el próximo protagonista. Según los creadores, la serie de cómics promete encajar en la saga cinematográfica como una pieza clave.

Dado que la precuela se estrena poco después de la cinta, se da a entender que el público debería leerla después de ver Predator: Badlands. Sin embargo, como historia independiente, se puede disfrutar sin ver el filme. En cualquier caso, se trata de una clara victoria para los seguidores de la saga. Esto se debe a que ofrece una visión más profunda de este universo, a la vez que amplía la historia que se desarrollará en la película.

Incluso si el filme modera la violencia, la precuela podría compensarlo. El formato ilustrado permite mayor libertad para representar elementos más oscuros. Así que, si la película se mantiene contenida por su clasificación, el cómic puede brindar la experiencia para adultos que la mayoría de seguidores esperan. El cómic Predator: Badlands #1 estará disponible el 12 de noviembre.