Entre lo bello y lo perturbador: la película de ciencia ficción más enigmática de los últimos años

Durante la última década, la ciencia ficción ha comenzado a beber mucho de reflexiones existenciales para acompañar la belleza visual que siempre ha caracterizado este género, sobre todo con las últimas mejoras en efectos especiales. Películas como Interstellar o La llegada demostraron que se pueden explorar tanto los límites del universo como los del alma humana.

Sin embargo, pocas producciones recientes han conseguido plasmar esa dualidad con tanta fuerza y ambigüedad como esta, donde lo luminoso y lo monstruoso conviven en perfecta armonía.

Su historia parte de una premisa aparentemente sencilla. Un grupo de científicas se adentra en una zona del planeta afectada por un fenómeno desconocido, una suerte de frontera biológica donde las leyes de la naturaleza parecen haberse reescrito. Lo que comienza como una misión científica se convierte en una experiencia casi espiritual, donde la identidad, la autodestrucción y la transformación adquieren un nuevo significado.

Aniquilación, una misión científica convertida en pesadilla existencial

Dirigida por Alex Garland, Aniquilación adapta la novela homónima de Jeff VanderMeer y lleva a la gran pantalla un relato que combina el misterio, la ciencia y el terror psicológico. Natalie Portman encabeza un reparto coral en el que las emociones humanas se funden con paisajes irreales y criaturas imposibles. Garland logra crear una atmósfera hipnótica, llena de colores, sonidos distorsionados y una sensación constante de desasosiego.

Más que una historia de supervivencia, Aniquilación propone una reflexión sobre la naturaleza del cambio y la disolución del yo. Su ritmo pausado y su estética casi pictórica la convierten en una experiencia sensorial única, tan desconcertante como hermosa, donde la emoción no llega a través del frenetismo y la acción más pura.

Disponible en Netflix, es una de esas películas que no dejan indiferente a nadie, pero que se quedan grabadas en la mente, invitando a volver a ellas una y otra vez para tratar de descifrar su enigma.