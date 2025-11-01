Si disfrutarste de ‘Black Mirror’, esta película futurista combina ciencia ficción y emoción de manera única

En la última década, el cine de ciencia ficción ha evolucionado a medida que lo hacía la tecnología en el mundo real. Este género ha dejado de tratar simplemente la acción o las tramas apocalípticas para plasmar también las preocupaciones humanas que se han desarrollado con este avance.

Producciones como Black Mirror lo demuestran, utilizando un desarrollo muy avanzado, o a veces no tanto, de la tecnología para imaginar consecuencias aterradoras.

Dentro de ese grupo de historias, hay una película que pasó casi desapercibida en su estreno, pero que con el tiempo se ha convertido en una joya silenciosa del género. Una cinta con un tono sobrio, un gran componente de crítica social y capacidad para hacernos reflexionar sobre el precio del progreso.

Advantageous, el futuro donde ser humano tiene un coste

Dirigida por Jennifer Phang, Advantageous nos transporta a un futuro cercano en el que la desigualdad económica ha alcanzado niveles alarmantes. En ese contexto, Gwen, una mujer que lucha por asegurar el futuro de su hija, se enfrenta a una decisión imposible: someterse a un procedimiento experimental que promete conservar su empleo, pero que podría borrar su propia identidad.

La película combina el drama humano con la especulación científica, ofreciendo una reflexión profunda sobre la presión social, el cuerpo y la maternidad en un mundo tecnocrático. A diferencia de muchas producciones futuristas, Advantageous no busca el impacto visual, sino la conexión emocional: su fuerza radica en los dilemas éticos que plantea.

Ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Sundance, esta cinta se ha labrado con los años un estatus de culto entre los amantes de la ciencia ficción minimalista. Es, en muchos sentidos, una versión más humana y melancólica de otras historias más populares, que cambia el cinismo por una sensibilidad profunda y una belleza visual contenida.

Disponible para alquilar o comprar en Apple TV+, Advantageous es una de esas películas que invitan a pensar en lo que significa ser uno mismo cuando la tecnología promete solucionarlo todo, pero a un precio demasiado alto.