El Black Friday tira la casa por la ventana y Switch 2 está más barata que nunca en AliExpress

Nintendo Switch 2 ha sido el lanzamiento más importante del año en cuanto a consolas. Además, su catálogo se va nutriendo con juegos exclusivos de mucho nivel, como Donkey Kong Bananza, Leyendas Pokémon: Z-A o Metroid Prime 4: Beyond, que llegará en diciembre. Si aún no tienes esta fantástica consola, tienes que saber que está mucho más barata en el Black Friday de AliExpress. Se trata del pack que incluye Mario Kart World, así que podrás sacarle el máximo partido desde el principio. Ahora mismo, cuesta 449 euros, pero se puede quedar en menos de 400 euros.