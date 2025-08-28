La cadena de ropa Pull & Bear y PlayStation se unen para lanzar una colección basada en PS2

Pull & Bear y PlayStation han anunciado una colaboración especial en España, lanzando una colección de ropa inspirada en la icónica PlayStation 2, que ya está disponible en el sitio web de Pull & Bear. Esta colaboración permite a los fans vestir con nostalgia gracias a sudaderas, camisetas y gorras que lucen el emblemático logo de PS2, evocando visualmente una de las consolas más queridas y exitosas de la historia.

La gama de productos cuenta con precios accesibles: desde 14,99 euros para las gorras, hasta 39,99 euros para chaquetas, lo que se alinea con el estilo de precios habitual de Pull & Bear y facilita su adopción entre su público objetivo. Además, los artículos están disponibles en una variedad de colores y tallas, diseñados para resonar con diferentes gustos estéticos, aunque todos comparten el hilo nostálgico que conecta con la era de PS2. Esta cápsula de moda representa una estrategia certera: combina la nostalgia gamer con el streetwear accesible, generando una propuesta atractiva tanto para seguidores de la saga PlayStation como para aficionados del estilo urbano contemporáneo.

Pull & Bear, cadena de moda juvenil perteneciente al grupo Inditex, ha sabido fusionar moda urbana con referencias culturales relevantes. En esta ocasión, la marca retoma el legado de PS2 —la consola más vendida de PlayStation hasta la fecha— para explorar nuevas formas de engagement con su público, ampliando su presencia en el mercado de licencias nostálgicas. Aunque se trata de una colaboración puntual, la iniciativa deja abierta la posibilidad de futuras colaboraciones con PlayStation, quizá abarcando consolas más recientes como PS4.

Habrá que seguirles la pista muy de cerca para saber si hay nuevas colecciones que se centren en el sector del videojuego para seguir rememorando algunas de las mejores consolas que se han lanzado hasta la fecha.