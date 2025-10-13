La película menos taquillera de 'Harry Potter' es en realidad la mejor de la franquicia

La realidad es que no existe una saga de fantasía más influyente que Harry Potter. La saga de libros fue un éxito rotundo y la franquicia cinematográfica logró una hazaña muy difícil, ya que las ocho películas recibieron un enorme reconocimiento por parte de la crítica. Un hito sorprendente porque no contó con directores diferentes. Por eso es evidente que la consistencia entre las películas de Harry Potter es impresionante.

En este sentido, los seguidores de la franquicia podrían pasar horas discutiendo cuál es la mejor. Lo más curioso es que una de las que tienen mejor guion es, en realidad, la que encontró menos éxito comercialmente. Aunque es cierto que recaudó la menor cantidad en taquilla, es el filme de Harry Potter más completo de todos.

Una entrega menos taquillera, pero más influyente

Como bien sabrás, la película menos taquillera de la franquicia de Harry Potter es El prisionero de Azkaban. La tercera entrega de la saga recaudó poco más de 800 millones de dólares en taquilla. Aun así, esta cantidad revela el éxito inmediato de Harry Potter, ya que esa recaudación sería la mejor posible para la mayoría de las franquicias en el presente.

De hecho, esos números no son para nada despreciables, sobre todo porque permitieron que se colocara solo detrás de Shrek 2 entre las películas más taquilleras de 2004. Sin embargo, independientemente de su éxito comercial, esta entrega se considera el punto más alto de la franquicia por varias razones clave. De hecho, el tono más oscuro y el estilo particular de Alfonso Cuarón en la dirección marcó un punto de inflexión en la franquicia.

Es justo decir que la mayoría de las películas de Harry Potter han envejecido bastante bien, y los seguidores más fieles siguen viéndolas una y otra vez en el presente. Sin embargo, El prisionero de Azkaban es posiblemente la mejor, sobre todo por ese cambio de registro y por haber presentado a algunos de los personajes más carismáticos de la franquicia. Precisamente, esto fue lo que marcó la pauta a seguir para el resto de la saga.