Tom Felton confirma qué actor de 'Harry Potter' lo apoyó en su regreso como Draco Malfoy

Un miembro clave del reparto de las películas de Harry Potter ha demostrado su enorme apoyo a Tom Felton, quien ha vuelto a interpretar a Draco Malfoy en la popular obra de Broadway titulada Harry Potter and the Cursed Child. Lo cierto es que Tom Felton saltó a la fama como Draco Malfoy en la primera película de Harry Potter que se estrenó en 2001. Como bien sabrás, a lo largo de la década siguiente llegaron siete películas más que dieron forma a la franquicia cinematográfica de fantasía más popular.

Cuando Harry Potter and the Cursed Child se estrenó en West End y en Broadway, ninguna de las estrellas de las producciones anteriores estuvo dispuesta a repitir sus papeles. Por ese motivo, las producciones teatrales incorporaron un elenco completamente nuevo a la franquicia de Harry Potter. Sin embargo, la situación cambió cuando Tom Felton fue anunciado como el próximo actor que interpretaría a Draco Malfoy durante 26 semanas.

Tom Felton regresa como Draco Malfoy en el teatro

A pocas semanas de que Tom Felton haga su esperado regreso, el actor dio a conocer qué estrella de Harry Potter se acercó a él para darle un consejo. Daniel Radcliffe, conocido por ser el protagonista principal de las ocho películas, tiene una amplia experiencia teatral. Es por eso que ha estado ayudándolo a superar los aspectos más difíciles relativos a la actuación en una obra.

"Mi antiguo compañero Daniel Radcliffe ha trabajado bastante en Broadway, por lo que me toma de la mano y ciertamente me ayuda con todas las cosas que son difíciles de aprender", comentaba Tom Felton en señal de agradecimiento. Los consejos que le dio sin duda serán útiles ahora que Tom Felton comienza su temporada de varios meses en Broadway.

Tom Felton como Draco Malfoy, el eterno rival de Harry Potter en Hogwarts Difoosion

Tom Felton continuó diciendo que Broadway tiene una "comunidad increíble" y que los seguidores de Harry Potter están expectantes de que se una a Cursed Child, lo que lo hace sentirse aún más "emocionado" de emprender este viaje. Algunos nombres de otros actores que lo acompañarán son John Skelley, Emmet Smith, Rachel Christopher, Daniel Fredrick, Janae Hammond y Kristen Martin.

Dicho esto, esta obra se desarrolla varias décadas después de los sucesos de las Reliquias de la Muerte en la línea de tiempo oficial de la franquicia. Se centra en los hijos de Harry Potter, Ginny Weasley, Ron Weasley, Hermione Granger y Draco Malfoy, con apariciones de versiones adultas de los personajes favoritos que todos los seguidores de Harry Potter conocen.