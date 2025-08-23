Para mí, se come a 'The Last of Us': una joya distópica imprescindible que es emocionante

Entre tanta variedad de propuestas en las diferentes plataformas de streaming, existen pocas series de ciencia ficción que realmente merezcan una calificación perfecta. Sin embargo, Estación Once es una de esas propuestas originales que podría alcanzar la mejor nota posible. Esto se debe a que cada vez es más difícil realizar producciones que sorprendan, sobre todo en el género de ciencia ficción. Y es que es especialmente difícil encontrar una producción que se diferencie del resto.

El principal problema es que las posibilidades en la ciencia ficción son infinitas, así que las series siempre pueden tomar múltiples caminos posibles. En un principio, esto podría parecer algo bueno. Si hay múltiples vías, debería existir una enorme variedad de opciones narrativas. Sin embargo, este abanico puede hacer que una serie sea difícil de hacer realidad hasta el punto de acabar descarrilando.

Una miniserie de ciencia ficción que debes conocer

Sin embargo, algunas no lo hacen y fracasan en cuanto a impacto, como es el caso particular de esta serie. Estación Once es una miniserie de diez episodios que se estrenó en 2021. La serie se ambienta varias décadas después de que una pandemia aniquilara a la mayoría de la población de la Tierra. Asimismo, una inmensa mayoría de personas falleció posteriormente a medida que los sistemas empezaban a colapsar.

Estación Once también se centra en los eventos ocurridos en la pandemia. La serie tiene como principal protagonista a Kirsten Raymonde, que es interpretada por Mackenzie Davis en la línea temporal principal. Matilda Lawler es la actriz que asume el papel veinte años antes. Tras perder a su familia, Kirsten encontró un hogar con una compañía itinerante de actores que viaja de pueblo en pueblo representando obras de Shakespeare.

Estación Once fue una serie bastante ignorada en su momento que merece mucho más reconocimiento. Una de las posibles razones por las que pasó desapercibida es que el momento de su estreno podría no haber sido el idóneo, ya que se estrenó en mitad de la pandemia de la COVID-19. Puede que la serie resultara demasiado familiar para los espectadores, así que no tuvo el efecto esperado.

Por sorprendente que parezca, Estación Once no se creó con esa premisa de manera intencionada. En realidad, fue una adaptación de la novela homónima que escribió Emily St. John Mandel. Si bien no pudo predecir cómo se desencadenaría una pandemia, sí que adelantó cómo reaccionaría la sociedad ante un evento tan desestabilizador. Lo malo es que no está disponible en streaming por ahora, pero siempre puedes revisar JustWatch para ver cuándo aterrizará en alguna plataforma.