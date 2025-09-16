Sylvester Stallone revela que estuvo trabajando en una precuela de Rambo utilizando IA

Durante décadas, Rambo ha sido sinónimo e icono de acción, supervivencia y heroísmo extremo, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas del cine. Por eso, siempre hay que estar atento a cualquier noticia sobre esta franquicia. Recientemente, Sylvester Stallone ha vuelto a hablar sobre el personaje que da nombre a esta legendaria saga y sorprendió a los seguidores con una revelación sobre un proyecto que estuvo desarrollando en secreto.

Stallone ha compartido que había estado explorando una manera de contar una historia diferente sobre el joven soldado antes de convertirse en el héroe que todos conocemos. El actor, que ha sido el rostro de la franquicia desde 1982, detalló cómo había imaginado la vida de Rambo antes de la guerra y cómo ciertos eventos clave moldearon su carácter. Sin embargo, el proyecto finalmente no se materializó, aunque ya se ha convertido en una anécdota más del cine.

La precuela de Rambo que Stallone quiso hacer con inteligencia artificial

En su entrevista con ScreenRant, Stallone explicó que su idea consistía en recrear al joven John Rambo usando inteligencia artificial para mostrar su juventud antes de Vietnam. Quería narrar la historia de un Rambo ejemplar, el estudiante destacado y carismático, que se ve enfrentado a los horrores de la guerra, sus amigos asesinados y su propio sufrimiento, transformándose en el soldado que todos conocemos.

A pesar de que la iniciativa quedó descartada y la próxima película John Rambo estará protagonizada por Noah Centineo bajo la dirección de Jalmari Helander, la visión de Stallone ofrece una perspectiva inédita de su personaje.

El actor aseguró sentirse satisfecho con la evolución de la saga y deseó suerte al nuevo equipo, mientras a los amantes de la franquicia solo les queda imaginar cómo habría sido una historia de Rambo contada con IA.