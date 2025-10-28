El creador de Juego de Tronos insinúa el regreso de uno de los villanos más odiados en una nueva precuela

El universo de Juego de Tronos es uno de los más sólidos que ha existido en la historia de la ficción, por eso no es de extrañar que siga expandiéndose con nuevas historias ambientadas en los años previos a los eventos de la serie original. Entre los proyectos más esperados se encuentra El caballero de los Siete Reinos, una precuela que promete explorar una etapa diferente de Poniente, con caballeros errantes, intrigas cortesanas y las raíces de las casas más poderosas.

El propio George R. R. Martin ha confirmado que algunos personajes conocidos podrían reaparecer en esta nueva ficción. Aunque la historia transcurre casi un siglo antes de Juego de Tronos, varios nombres familiares están vivos en esa época, y uno de ellos podría ser nada menos que Walder Frey, el despiadado responsable de la Boda Roja.

Un joven Walder Frey podría aparecer en El caballero de los Siete Reinos

Ira Parker, guionista principal de la serie, explicó en una entrevista con Polygon que ya tiene una idea para introducir al infame señor del Cruce cuando todavía era un bebé. Según Parker, su plan ideal sería que Dunk, el protagonista de la historia, salvara la vida del pequeño Walder Frey en un accidente, un giro irónico considerando el futuro sanguinario del personaje.

Aunque esta escena no aparecería hasta una posible tercera temporada, el escritor se mostró entusiasmado con la idea, calificándola de “divisiva pero divertida”. En los relatos originales de Dunk y Egg de Martin, el joven Walder Frey tiene una breve mención en El caballero misterioso, la tercera novela corta del ciclo. El autor confirmó después que aquel “niño mocoso de cuatro años” era efectivamente el futuro traidor de los Stark.

Si HBO renueva la serie para más temporadas, El caballero de los Siete Reinos podría traer de vuelta no solo a Walder Frey, sino también a figuras como Maestre Aemon o Bloodraven. Una oportunidad perfecta para conectar la precuela con la mitología que los seeguidores ya conocen.