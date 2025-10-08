El creador de 'Solo Leveling' confirma que el anime fue una decepción por una razón importante

En 2024, Solo Leveling irrumpió en la industria del anime con una primera temporada espectacular que acaparó el protagonismo de la temporada. Fue una serie que consiguió romper todos los récords, atrayendo a una descomunal legión de seguidores con cada episodio. Lo cierto es que su éxito inmediato no fue precisamente una sorpresa, sobre todo por la popularidad que ya tenía la obra original. Sin embargo, nadie esperaba la magnitud de su dominio.

Tras ganar el premio Anime del Año 2025 en los Premios Crunchyroll, Solo Leveling se convirtió en la serie más seguida en la comunidad, incluso entre quienes no quedaron convencidos de su peculiar propuesta. De hecho, el público discutió sobre si la serie realmente merecía ese reconocimiento. Ahora, su creador ha dado su sorprendente opinión al respecto de la serie.

El fenómeno de 'Solo Leveling' en la industria del anime

Como bien sabrás, el anime de Solo Leveling se inspira en en el manhwa ilustrado por Dubu, que a su vez se basa en la historia escrita por Chugong. Si bien ambas adaptaciones son increíblemente fieles a lo que fue la idea original, existen varios elementos que simplemente no pueden recogerse. Al preguntarle qué versión prefiere, el creador Chugong respondió sin miramientos:

"Me encantan todas las versiones de Solo Leveling y estoy agradecido con todos los que participaron en su creación. Por supuesto, mi favorita siempre será la novela web que escribí. Es la versión más auténtica, original y fiel a la historia".

El hecho de que un autor prefiera su propia obra no es algo sorprendente, pero afirmar que es la versión más real, insinuando que el manhwa y anime están por detrás en ese aspecto, sí que resulta un poco inesperado. Con Solo Leveling arrasando en la industria del anime, Chugong hace saber a los espectadores que existe una mejor manera de disfrutar de esta historia.

Lo que está claro es que el público de Solo Leveling tendrán mucho tiempo de espera, ya que se rumorea que el anime no regresará hasta dentro de al menos tres años. Los primeros rumores sugirieron una fecha inicial de estreno para 2028, por lo que es evidente existe cierta preocupación. Con el impulso que Solo Leveling ha generado, un largo periodo entre temporadas amenaza con acabar con una enorme parte del entusiasmo.