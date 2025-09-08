David Harbour sorprende con su opinión de 'Vengadores: Doomsday' en una sola palabra

Puede que David Harbour sea más conocido por su participación en la exitosa Stranger Things de Netflix, pero recientemente aterrizó en la franquicia de Marvel Studios como uno de los protagonistas de Thunderbolts*. Pues bien, su participación en el UCM no se quedará solamente ahí, ya que ha explicado por qué Vengadores: Doomsday podría llegar a convertirse en una película revolucionaria para Marvel Studios en 2026.

Uno de los equipos principales que aparecerá en pantalla durante Vengadores: Doomsday son los Nuevos Vengadores. El grupo de antihéroes que tenía tan mala reputación acabó convirtiéndose en una nueva generación de héroes que resulta de lo más carismática. Pues bien, uno de los muchos personajes principales que aparecerán en Thunderbolts* es Red Guardian, quien actualmente se encuentra en la sede de los Nuevos Vengadores.

El mayor desafío reciente de Marvel Studios

En una entrevista con ScreenRant, el actor solo tuvo buenas palabras al reconocer el trabajo de la dirección de Joe y Anthony Russo. Lo más interesante es que destacó que había un equilibrio perfecto entre el balance cómico y dramático de Vengadores: Doomsday. Como no podría ser de otra forma, David Harbour comparó la magnitud de Vengadores: Doomsday con eventos que marcaron una época como Capitán América: Civil War o Vengadores: Infinity War.

"Ni siquiera estaba convencido al principio, y esta película va a ser buenísima", comentaba el actor que también da vida a Jim Hopper en Stranger Things. Lo que está claro es que la escala de Vengadores: Doomsday parece ser inigualable. Con más de una veintena de personajes principales y secundarios confirmados, Vengadores: Doomsday debe encontrar el punto de armonía perfecto para varios de los arcos argumentales que desarrollará.

La coordinación perfecta entre guionistas, directores y actores convierte a Vengadores: Doomsday es un nuevo desafío único para Marvel Studios. Asimismo, Vengadores: Doomsday se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios hasta el momento. Se sabe que universos enteros colisionarán en pantalla, lo que implica imágenes impresionantes de un nivel técnico nunca antes visto. El estreno está programado para el 18 de diciembre de 2026.