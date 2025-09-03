Una inesperada versión del Blade de Marvel Studios aparece por primera vez en 'Marvel Zombies'

Después de una enorme espera, Marvel Studios ha estrenado de manera oficial el tráiler de su próximo proyecto, Marvel Zombies. Lo cierto es que la compañía está teniendo un año algo ajetreado, con varias películas vinculadas al UCM que se han estrenado en 2025. En lo relativo a los proyectos de televisión, los esfuerzos de Marvel Studios se dividen entre las producciones que siguen el canon de la cronología de Marvel Studios y las que no.

Al igual que hizo la nueva serie de animación de Spider-Man, Marvel Zombies no tendrá ningún tipo de impacto en el canon del UCM. Sin embargo, sí que es cierto que varios actores de la franquicia cinematográfica regresarán para la serie animada. A partir de un episodio de What If...?, Marvel Zombies surge como una serie de cuatro episodios que profundizará en cómo se ve un apocalipsis zombi en el Universo Marvel.

Un Blade que no es Mahershala Ali

En este sentido, Marvel Studios ha lanzado el tráiler de Marvel Zombies, revelando un primer vistazo a varios personajes que regresan con acción mucho más sangrienta en la producción que aterrizará en Disney+ en pocos días. El tráiler en cuestión presenta un nuevo grupo de héroes, con muchos actores de la Saga del Multiverso prestando su voz a sus homólogos animados.

Lo más sorprendente es que también es donde se ha mostrado el primer vistazo real a Blade que no fuese una aparición nostálgica. En el pasado, el personaje tuvo un cameo de voz en una de las escenas postcréditos de Eternals. Asimismo, la versión de Blade de Caballero Luna se mostró en el final de What If...?. En este avance, se puede ver a Blade descuartizando zombis con una habilidad fuera de lo corriente.

Por desgracia, Mahershala Ali no será quien preste su voz a Blade en Marvel Zombies. Aunque el desarrollo de la película oficial sigue en el aire, Todd Williams será el responsable de interpretar al cazador de vampiros en la serie. Dicho esto, el público de Marvel Studios puede estar tranquilo sabiendo que muchos de sus personajes favoritos repetirán sus papeles en la próxima serie más esperada del UCM.

De Marvel Zombies se espera que profundice en cómo los personajes reaccionan a un universo compartido antes de que proyectos como Vengadores: Doomsday o Vengadores: Secret Wars los vuelvan a reunir. Ese componente zombi también añade un toque de novedad interesante, haciendo que destaque como una de las propuestas más originales que forman parte del UCM.