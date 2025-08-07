No debería sorprenderte que Cillian Murphy aparezca en 'James Bond 26': esta es la razón

Es evidente que el esperado estreno de James Bond 26 aún está lejos. Sin embargo, el proyecto avanza a buen ritmo en Amazon con algunas incorporaciones de importancia al equipo de desarrollo. Esta película marcará el comienzo de una nueva era para James Bond en Amazon tras la salida de Daniel Craig.

Después de la franquicia de Dune, Denis Villeneuve fue anunciado como el director que guiará al agente 007 en esta próxima aventura. La elección de este reputado cineasta no ha hecho más que aumentar el debate sobre quién podría protagonizar esta nueva entrega de la icónica saga de espionaje.

Stephen Knight es el elegido para escribir el guion

Aunque aún no se ha confirmado el actor que liderará esta nueva etapa de James Bond en la gran pantalla, el guionista que se suma al equipo creativo supone un gran avance. Tras buscar a la persona adecuada para escribir este esperado guion, Stephen Knight finalmente ha sido confirmado como guionista de James Bond 26.

Al parecer, el guion se encuentra en las primeras etapas de desarrollo mientras Amazon busca el elenco perfecto. Pues bien, un nombre en particular ha ganado algo de terreno tras este anuncio. Aunque Cillian Murphy no es el candidato ideal para interpretar a James Bond, siempre ha sido una opción como villano. Tras protagonizar Peaky Blinders y Oppenheimer, Cillian Murphy ha elevado su perfil en la escena internacional.

La franquicia de 'James Bond' se prepara para su próxima entrega Difoosion

Y con el anuncio de la participación de Stephen Knight en el proyecto, las posibilidades de verlo en James Bond han aumentado aún más. Ambos colaboraron previamente en Peaky Blinders, ya que la serie fue escrita por Stephen Knight y protagonizada por Cillian Murphy. Aun así, no se sabe con certeza cuánta influencia tendrá Steven Knight en el proceso de casting, pero es probable que participe en las negociaciones.

Dado que el guionista está trabajando actualmente con Cillian Murphy, es probable que el nombre del actor surja conforme avance el desarrollo. La franquicia de James Bond de Amazon será un reinicio, por lo que cualquiera de los icónicos villanos de James Bond está en juego. Sabiendo todo esto, es probable que Cillian Murphy al fin se una a James Bond.