Denis Villeneuve te recomienda esta impecable obra maestra de ciencia ficción: una joya en streaming

Cuando Denis Villeneuve, el visionario cineasta que está detrás de Blade Runner 2049 o Dune, confiesa su admiración por una obra, no es porque no lo merezca. “Es una película que adoro. Una película de ciencia ficción que nunca menciono, pero aun así, tuvo un impacto tremendo en mi forma de hacer cine”, declaró el director sobre Akira. Y no sorprende: Akira no solo fue un punto de inflexión en el anime, sino que exploró los límites creativos de la ciencia ficción.

Estrenada en 1988, Akira solo puede describirse como una explosión de energía apocalíptica. Ambientada en una Neo-Tokio reconstruida tras una misteriosa catástrofe, la historia sigue a un grupo de jóvenes motociclistas inmersos en una ciudad que se encuentra al borde del colapso. Entre ellos destacan Kaneda y Tetsuo, cuya amistad se ve mermada cuando este último desarrolla poderes psíquicos incontrolables. La trama, aparentemente centrada en la acción, pronto se convierte en una reflexión sobre la fragilidad humana frente al avance tecnológico.

De la animación japonesa a un fenómeno global

Lo más interesante es cómo la cinta traza un relato de poder y descomposición social que extrañamente está en consonancia con lo que ocurre en estos tiempos actuales. El caos político y el miedo a la tecnología forman parte del esqueleto que sostiene una historia magistral que sigue siendo clave en pleno siglo XXI.

Lo cierto es que también se trata de una producción que refleja acertadamente lo que podría ser una sociedad futurista. Las calles saturadas de neón, sus multitudes desbordadas y su atmósfera de decadencia fueron elementos que inspiraron la manera de proceder de toda una generación posterior de cineastas. Denis Villeneuve, Christopher Nolan o las hermanas Wachowski han reconocido de una forma u otra su deuda con esta obra.

Lo más fascinante es cómo Akira sigue sintiéndose fresca después de todos estos años. Su mensaje sobre el poder desmedido y la pérdida de identidad en las ciudades no es algo que precisamente haya envejecido. De hecho, es como si se hubiese vuelto profético. En un momento que cada vez está más dominado por la IA y nuevas tecnologías, Akira no es para nada una película del pasado, sino una advertencia del presente. Puedes encontrarla en los catálogos de Movistar Plus+ y Prime Video.