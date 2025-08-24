Después de El juego del calamar, esta película japonesa amenaza con repetir el mismo éxito mundial

En los últimos años, las producciones asiáticas han conquistado a la audiencia global gracias a propuestas originales, arriesgadas y cargadas de tensión. Un claro ejemplo de ello fue El juego del calamar, que se convirtió en un fenómeno cultural al mezclar crítica social, violencia y suspense en un formato que atrapó a millones de espectadores en todo el mundo.

Ahora, desde Japón, llega una historia que combina acción, fantasía oscura y una atmósfera cargada de adrenalina, con todo lo necesario para seguir ese mismo camino de éxito. Una película que, más allá de sus secuencias espectaculares, destaca por su intensidad narrativa y por un universo en el que lo sobrenatural y lo humano se mezclan de forma brutal.

Oni-Goroshi: Ciudad de los demonios, acción y criaturas demoníacas

La trama de Oni-Goroshi: Ciudad de los demonios se centra en un Japón alternativo donde criaturas demoníacas acechan en las sombras y conviven con los humanos sin que estos lo sepan. El protagonista es un guerrero maldito, atrapado entre dos mundos, que debe enfrentarse a un enemigo ancestral mientras lidia con su propia naturaleza oscura.

Uno de los grandes aciertos de la película es cómo combina la acción trepidante con un trasfondo mitológico inspirado en el folclore japonés, lo que le aporta una identidad muy marcada frente a otras producciones del género. Sus batallas son tan espectaculares como viscerales, con un apartado visual que mezcla lo clásico del cine japonés con los recursos más modernos del cine de acción contemporáneo y que, sobre todo, es muy crudo.

Además, más allá de las peleas y los efectos visuales, la cinta ofrece una historia cargada de simbolismo, explorando temas como la redención, la soledad y el precio de la violencia. Todo ello hace que no sea simplemente un producto de acción, sino también una obra con capas que invitan a la reflexión.

Oni-Goroshi: Ciudad de los demoniosestá disponible en Netflix y se presenta como una de esas películas que no solo atraen por su espectacularidad, sino también por la profundidad de su mundo y de sus personajes. Para quienes disfrutaron quieran seguir explorando las producciones asiáticas, esta es una apuesta con potencial para convertirse en fenómeno.