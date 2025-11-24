El director de 'The Running Man' confirma que Glen Powell y Colman Domingo se “descontrolaron”

Según ha llegado a confirmar Edgar Wright, el director del remake de The Running Man, Glen Powell y Colman Domingo sacaron lo mejor de sí mismos en una de las escenas más destacadas de la película. Al rodar la escena en la que Ben Richards es presentado al público por el presentador del concurso The Running Man, Bobby T., causó una profunda impresión entre los miembros del equipo.

El cineasta explicó cómo la dedicación de los actores a sus papeles hizo que la escena pareciera completamente "fuera de control". Todos insultaban al personaje de Glen, que estaba a punto de formar parte del concurso televisivo más visto del país. Se sentía como si se perdiera el control, pero era en el mejor sentido posible. Es por eso que se elogió la excelente actuación de Colman Domingo. Edgar Wright explicó cómo fue capaz de dejar a todos boquiabiertos con la forma de pronunciar sus diálogos.

La entrega total de Glen Powell y Colman Domingo

Dicho esto, también hubo tiempo para reconocer el excelente trabajo interpretativo de Glen Powell. Comentó que se conocían desde hacía tiempo, y cuando su nombre surgió durante el proceso de casting de The Running Man, supo de inmediato que era la persona indicada para ejecutar el trabajo. Explicó cómo la capacidad del actor para conectar con el público y su carisma innegable fueron claves para convencer al público de su papel y lo convirtieron en alguien a quien todos querrían apoyar.

El director reconoció que conocía a Glen Powell un poco antes de empezar a rodar. Era perfecto porque creía que lo destacable de Glen era que tenía esa cualidad de hombre normal y corriente. Era fácil identificarse con él, así que provocaba que la acción se volviera más emocionante en algunos momentos clave de la historia. El director reveló que algunas de sus escenas favoritas de The Running Man fueron las de la presentación del concurso.

Explicó que un público en éxtasis, sumado a unos Glen Powell y Colman Domingo que se "descontrolaron", hicieron que esas partes de la película fueran muy divertidas de grabar. The Running Man está basada en el libro homónimo de Stephen King. Tiene como protagonista principal a Ben Richards, un padre con dificultades económicas que intenta cubrir las necesidades de su familia, lo que lo impulsa a unirse como concursante en un programa televisivo mortal. Ya se proyecta en cines.