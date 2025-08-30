Glen Powell irreconocible: así es su transformación en ‘Chad Powers’, la nueva comedia de Disney+

Glen Powell vuelve a sorprender a sus seguidores con un cambio radical de imagen. El actor, conocido por su papel en 'Top Gun: Maverick', aparece completamente irreconocible en el tráiler de 'Chad Powers', la nueva comedia que llegará a España a través de Disney+ el próximo 30 de septiembre.

En la serie, Powell interpreta a Russ Holliday, un quarterback universitario que arruinó su carrera tras cometer un error imperdonable en un partido decisivo. Ocho años después, y bajo kilos de maquillaje y prótesis, intenta regresar al fútbol americano con una identidad falsa: Chad Powers.

La producción cuenta con el respaldo de dos leyendas de la NFL convertidas en rostros habituales de ESPN: Eli y Peyton Manning, que también ejercen como productores ejecutivos. De hecho, la ficción nace de un sketch viral protagonizado por Eli Manning en 2022, cuando se disfrazó con una peluca y prótesis para infiltrarse en unas pruebas de Penn State, dejando a todos boquiabiertos.

Powell explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter que el objetivo era llevar esa idea mucho más lejos: “Lo que hizo Eli funcionaba porque el público sabía quién estaba detrás del disfraz. Nosotros queríamos aprovechar esa mentira como motor de la serie, con todo el conflicto y la comedia que eso genera”.

'Chad Powers' debutará con un estreno doble y, a partir de ahí, lanzará un nuevo episodio cada martes durante cuatro semanas. Una mezcla de deporte, humor y segundas oportunidades que promete mostrar a Glen Powell como nunca antes lo habíamos visto.