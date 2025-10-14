Stephen King revela su opinión sobre la nueva versión cinematográfica de 'The Running Man'

Stephen King, el reconocido escritor de terror, al fin se ha pronunciado sobre el nuevo remake de The Running Man antes del estreno de la película. Lo ha hecho el mismo día en que se estrenó un nuevo tráiler. En la red social de X, compartió su opinión sobre The Running Man, una adaptación de su novela homónima que fue publicada en 1982.

"La he visto y es fantástica. Una película de acción para nuestra época. Una aventura emocionante", comentaba. Protagonizada por Glen Powell, The Running Man sigue a Ben Richards en una competición en la que debe sobrevivir mientras es perseguido por asesinos profesionales. Se ambienta en un futuro distópico en el que está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su hija enferma.

Stephen King se rinde ante este nuevo remake

El personaje principal es perseguido durante casi un mes y debe superar todas las adversidades para ganarlo todo. Por otro lado, Edgar Wright es quien dirige esta nueva adaptación. Además de Glen Powell, el filme cuenta con un elenco estelar que incluye nombres importantes como Josh Brolin, William H. Macy, Michael Cera, Lee Pace o Emilia Jones.

Dicho esto, la comparación de Stephen King con Jungla de cristal podría tener muchas lecturas, como el hecho de que la película se volvió un elemento básico en el género de acción. Por otro lado, esta es la última adaptación de Stephen King que se estrena este año y tiene grandes expectativas de convertirse en una de las mejores.

En el pasado, Stephen King expresó su aprecio por este nuevo remake tras la versión de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En este sentido, la adaptación original de The Running Man tiene una calificación del 67% en Rotten Tomatoes. Además, esta no es la primera vez que el escritor da a conocer su opinión en redes sociales, ya que publica regularmente valoraciones de películas y series de televisión que son una adaptación de su trabajo.

Precisamente, Stephen King no quedó cautivado por la adaptación original de The Running Man de Arnold Schwarzenegger, ya que le decepcionó que no tuviera "nada en común con la novela". Como seguidor del trabajo de Stephen King, Edgar Wright quería asegurarse de ser fiel al texto original e incluir lo que la adaptación original no incluía. Al final recibió la aprobación final del guion, ya que el maestro del terror quedó muy satisfecho con el resultado.