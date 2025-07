Disney podría estar preparando un reinicio completo de la franquicia de 'Indiana Jones'

A pesar de ser una de las franquicias más icónicas del cine, el futuro de Indiana Jones podría alejarse de su historia clásica. Según un reciente informe de DisInsider, Disney y Lucasfilm estarían considerando relanzar la saga con un reinicio completo, dejando atrás lo conocido hasta ahora y todo lo sucedido en la historia que todos conocemos. La decisión llegaría tras considerar que Indiana Jones y el Dial del Destino no recaudó lo que esperaban en taquilla a pesar de tratarse de la despedida de Harrison Ford del personaje.

Aunque la película logró críticas decentes, solo recaudó 384 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que se ha considerado demasiado baja teniendo en cuenta su enorme presupuesto de entre 295 y 387 millones. Además, la ausencia de Steven Spielberg en la dirección marcó un punto de inflexión que parece haber sido la pieza que ha puesto en movimiento este

Indiana Jones podría volver con nuevos actores y una historia renovada

Aunque no hay anuncio oficial, se espera que el proyecto se presente en el próximo D23 Expo en 2026. Según la información, la idea es dejar “descansar” la marca durante un tiempo antes de darle un nuevo enfoque, algo que tiene sentido y que se suele llevar a cabo cuando se tiene entre manos una saga con tanto peso. Esto demostraría que, a pesar del tropiezo, Indy sigue siendo un personaje que desde Disney consideran muy potente.

Durante este tiempo el personaje de Indiana Jones no desaparecerá del todo. La acogida positiva de Indiana Jones and the Great Circle, el nuevo videojuego para consolas, demuestra que sigue habiendo interés por este universo. Puede que este haya sido uno de los motivos que habría empujado a Disney a llevar a cabo un reboot para seguir explorando la franquicia.

Queda por ver cómo se planteará este hipotético reinicio. Aunque los productores han dicho en el pasado que no quieren volver a interpretar al personaje principal con otro actor, lo cierto es que nada es definitivo y esta idea podría cambiar. Otra opción sería ampliar el universo con otro personaje, abriendo así las puertas a crear nuevas historias sin borrar lo sucedido hasta ahora.