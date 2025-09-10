Dwayne Johnson revela la ventana de inicio del rodaje de 'Jumanji 4'

Es bien sabido que esta franquicia se ha convertido en uno de los éxitos de taquilla más consolidados de Sony. Por ese motivo, Dwayne Johnson ha sido el responsable de confirmar una actualización relacionada con el rodaje de Jumanji 4. Esta divertida saga que sufrió un reinicio, ha recaudado más de 1700 millones de dólares, así que los espectadores están esperando impacientemente una nueva aventura.

Tras el éxito que supuso The Next Level, se confirmó que una tercera película estaba en desarrollo. Sin embargo, eso no evitó que experimentase numerosos retrasos. Algunos factores que condujeron a esto fueron la pandemia de coronavirus y el filme de Red One que dirigió Jake Kasdan para Netflix. En 2024, Sony confirmó que la película sin título de Jumanji 4 se estrenaría en cines el 11 de diciembre de 2026, siguiendo la ventana de lanzamiento tradicional previa a Navidad de la franquicia.

La franquicia de 'Jumanji' es un éxito imparable de Sony

Jake Kasdan regresará como director, junto con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black o Karen Gillan como las estrellas indiscutibles de la película. También se sabe que Jeff Pinkner y Scott Rosenberg están escribiendo el guion. Ahora, después de un largo silencio, se ha anunciado una actualización de la producción.

El actor protagonista confirmó que Jumanji 4 comenzará a rodarse en noviembre de 2025. También habló de la increíble química de comedia que existe con su compañero de reparto Kevin Hart. Con el anuncio de que sugiere que las cámaras comenzarán a grabar en noviembre y la fecha de estreno previamente anunciada, Jumanji 4 vuelve oficialmente a la carga.

Por suerte, esta actualización de rodaje confirma que la esperada secuela ya no está en el limbo de desarrollo, ya que comenzará su producción a finales de este año, en lo que se espera que sea un enorme impulso. La química entre Dwayne Johnson y Kevin Hart sigue siendo un elemento destacado, ya que su dinámica sigue siendo el motor que impulsa la franquicia. Ahora es el turno de Jake Kasdan y el equipo de guionistas de aprovechar el rebufo de las últimas películas para que Jumanji 4 suponga una entrega que mejore a la franquicia en todos los sentidos.