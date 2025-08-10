Electronic Arts planea llevar Apex Legends al cine o la televisión

En los últimos años ver adaptaciones de videojuegos llevadas a la gran o a la pequeña pantalla se ha vuelto algo relativamente popular. Probablemente The Last of Us y Fallout sean lo ejemplos más recientes del éxito que se puede conseguir con este tipo de apuestas.

Por eso, no sorprende que ahora Electronic Arts se haya mostrado decidida a expandir el universo de Apex Legends más allá del videojuego. Así lo ha confirmado Laura Miele, presidenta de EA Entertainment, en una entrevista con el medio Variety en la que asegura que la compañía está “muy motivada” para dar el salto a formatos como el cine o las series.

Una expansión que ya mira más allá del videojuego

La directiva ha destacado que aunque el battle royale cuenta con millones de jugadores en todo el mundo, muchos desconocen la historia y el trasfondo de sus personajes. “Tenemos mundos y leyendas con una gran riqueza narrativa que pueden cobrar vida a través de medios lineales y colaboraciones”, explicó Miele, subrayando que cualquier adaptación respetará la identidad de la saga.

Aun así, en el caso de Apex Legendsno parece que sea el momento ideal para comenzar un proyecto de semejante envergadura. Este llegaría en un momento de transición después de que Respawn Entertainment, el estudio responsable, sufriese el despido de un centenar de empleados en abril y cancelase dos proyectos en fases iniciales. Aun así, sí cabe destacar que se sigue desarrollando nuevo contenido para el battle royale.

Este interés de EA por llevar sus licencias a otros formatos no es nuevo. La desarrolladora ya trabaja en la película de Los Sims, producida por la compañía LuckyChap de Margot Robbie, y la idea es que ambas vertientes se retroalimenten. “Podemos co-crear contenido que multiplique las experiencias para los fans, adaptándose incluso a cómo evolucionen las cosas”, aseguró Miele.