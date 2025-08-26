ElXokas explica por qué Zeling, su pareja, no aparece mucho en sus vídeos: "Ella no quiere salir"

El interés de los seguidores de un creador de contenido por su vida privada no es algo nuevo. Desde hace tiempo lo que ocurre detrás de las cámaras da casi más que hablar que lo que sucede cuando estas están encendidas, siendo el tema de las relaciones sentimentales el que más morbo despierta.

Si usuarios como IlloJuan con la ruptura con Masi saben bien esto, ElXokaslo está experimentando en estos últimos mesesdespués de la decisión de no ocultar más su relación con Zeling.

Ahora que esta es ya oficial, muchos le insistían preguntándole por qué ella no aparece en sus vídeos a pesar de estar juntos en el momento en el que se graban, una duda que ha terminado resolviendo el gallego en uno de los últimos vídeos.





ElXokas, sobre la voluntad de Zeling de no aparecer en sus vídeos: “No quiere ser la sombra de nadie”

La cuenta de Javi Oliveira ha sido la encargada de recoger las declaraciones del streamer, que quiso dar una explicación directa para terminar de una vez por todas con las preguntas y con cualquier hipótesis.

“Ya sabéis que ella tiene su carrera en paralelo de todo esto, y ella está un poco rayada con todo el tema de que bueno, evidentemente yo soy un tío muy famoso y ella no quiere ser la sombra de nadie”, explicó el creador de contenido, que matizó que siempre es ella la que no quiere salir en sus vídeos.

A pesar de queElXokastambién reconoció que en algunos momentos “medio obliga” a Zeling a aparecer por la ilusión que le hace a él, el gallego se mostró comprensivo con la decisión de su pareja asegurando que él tampoco quiere que su trayectoria se vea condicionada por estar con él.

Para terminar, el streamer también afirmó que tampoco le gustaría que el hecho de que aparezca Zeling sea un reclamo para sus vídeos, por lo que parece que ambos están cómodos con la situación actual.