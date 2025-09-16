Ver a Amador Rivas en La Velada del Año podría convertirse en una realidad: Pablo Chiapella se anima a ello

El mundo de la creación de contenido y de las redes cada vez se hace más atractivo para el resto de los profesionales de otros sectores que también tienen un trabajo que les hace ser conocidos públicamente.

No sería la primera vez que vemos a Ibai Llanos grabar junto a un futbolista o junto a un cantante, de hecho, incluso ha conseguido fichar a alguno de ellos para participar en La Velada del Año, como a Bustamante en la segunda edición del evento.

El vasco podría estar cerca de firmar un fichaje similar para la que ya sería La Velada 6 con Pablo Chiapella, el actor que da vida a Amador Rivas en la popular serie La Que Se Avecina. Y, lo mejor de todo, es que la opción a aparecido por unas declaraciones del propio Chiapella.

Pablo Chiapella, dispuesto a pelear en La Velada del Año de Ibai

La cuenta de TikTok flow.mma99 ha sido la encargada de recoger las declaraciones del actor, que compartió estas palabras en la alfombra roja del evento de WOW FC organizado por Ilia Topuria en Madrid recientemente.

Aprovechando la temática de deportes de contacto, le preguntaron a Chiapella si él estaría dispuesto a participar en el evento de Ibai Llanos, a lo que respondió tajante: “¿A quién hay que matar?Si se atreve otro a pelearse contra mí, yo claro que me atrevo, porque estoy muy fuerte”.

Lo cierto es que, aunque no tiene a un rival en concreto con el que le gustase subirse al ring y más allá de las bromas, el actor destacó que tiene una gran afición por el boxeo y que incluso llegó a practicarlo durante unos años junto a Jerónimo García (campeón de España de boxeo).

A pesar de que, evidentemente, no se puede dar nada por hecho, es innegable que todo apunta a Pablo como un candidato ideal para formar parte de La Velada, así que habrá que esperar para ver si finalmente esta unión se produce.