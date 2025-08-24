Esta aclamada serie de ciencia ficción sorprende con su realismo en una épica colisión de asteroides

Una experta ha evaluado la precisión científica de una escena de colisión de asteroides que se produjo en The Expanse, considerada como una de las mejores de ciencia ficción. La aclamada producción se centra en unos personajes que intentan mantener una frágil paz intergaláctica. No se trata de una producción original, ya que la serie de ciencia ficción se basó en las novelas que escribió James S. A. Corey.

Para cuando The Expanse llegó a su fin, los espectadores habían visto muchas secuencias que resultaban impresionantes por su realismo. En este sentido, un vídeo evalúa una memorable escena de colisión de asteroides que se produjo en uno de los episodios de la quinta temporada de The Expanse. Y es que es una muestra más de que la serie merece aún más reconocimiento.

La precisión científica en 'The Expanse'

El vídeo en cuestión presenta a la profesora Gretchen Benedict, una experta en la materia de la Universidad de Curtin. En él, califica la escena de The Expanse con un notable alto en cuanto a precisión científica. La escena en cuestión se centró en un sistema de detección de asteroides diseñado para prevenir la colisión. Así lo explicaba:

"Me encanta esta serie. Y en cuanto al realismo de todo lo demás, usan archivos reales con forma de asteroide. Los recubrieron con un material que dificultaría su visibilidad. La cantidad de luz que se refleja en la superficie es la única forma que nos permite saber que esa cosa está ahí. Así que podemos verlo moverse. Eso tiene sentido".

Por desgracia, para los seguidores de la ciencia ficción, el género de ciencia ficciónno suele recibir el respeto que merece. Esto es aún más evidente en lo que respecta al realismo. Un ejemplo es que The Expanse nunca recibió nominaciones a premios verdaderamente relevantes. Teniendo en cuenta que la segunda temporada obtuvo una puntuación del 95% en Rotten Tomatoes, parece un gran desacierto.

Es evidente que The Expanse no tuvo el reconocimiento que merecía en su momento, lo que probablemente tuvo que ser un duro golpe para el equipo que estaba involucrado en el proyecto. El hecho de que The Expanse sea elogiada por su precisión científica debería alegrar a cualquiera que haya trabajado en ella. La opinión de Gretchen Benedict sugiere que The Expanse se basaba en cierto nivel de realismo. Eso sí, sin abandonar la creatividad que tanto la caracteriza.