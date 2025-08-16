Esta miniserie de ciencia ficción es una joya oculta que no conoces: te atrapa sin remedio

La ciencia ficción es un género tan explorado que existe una amplitud de producciones que no todo el mundo conoce. Las mejores películas y series de este tipo suelen profundizar en temas como la tecnología o la exploración espacial de una forma que desafía nuestra percepción de la realidad. Pues bien, esta vez quiero recomendarte una joya oculta de la ciencia ficción que más gente debería ver.

El atractivo de las historias de la ciencia ficción está en ese amplio universo que desconocemos. Esto puede dar pie a numerosas producciones interesantes, ya sea una comedia de ciencia ficción o una ópera espacial en la que prime la acción. En este sentido, El fin de la infancia, aunque subestimada y mayormente desconocida, merece tanta atención como las series de ciencia ficción que dominan las listas de popularidad en las principales plataformas de streaming.

Una invasión extraterrestre diferente

Adaptada de la novela de Arthur C. Clarke, lo cierto es que es una de las mejores miniseries de Syfy. Estrenada en 2015, El fin de la infancia no tuvo el mismo éxito que otras series de la misma época como The Expanse. Es una serie que se centra en la invasión de la Tierra por extraterrestres conocidos como los superseñores.

En lugar de la violencia que se suele mostrar en las invasiones extraterrestres de la mayoría de producciones, estas criaturas parecen haber llegado a un acuerdo de paz con un sincero deseo de mejorar las condiciones en la Tierra. A medida que los problemas que afectan a la humanidad desaparecen, el mundo comienza a creer que esta utopía es posible. Sin embargo, pronto se demuestra que es demasiado bueno para ser verdad.

Si te tengo que advertir de algo, es de que es una serie con un ritmo que puede resultar pausado. La serie plantea interrogantes interesantes sobre el futuro de la humanidad y el posible coste de vivir en una realidad inalcanzable. Pese a que solo cuenta con tres episodios, el contenido tiene una calidad suficiente para que te resulte sorprendente. Lo único malo es que ahora mismo no está disponible en ninguna plataforma, pero puedes activar un seguimiento en JustWatch para no perderte su posible estreno.