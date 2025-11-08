Esta impactante joya de ciencia ficción tiene fecha de caducidad: últimas horas en Netflix

A lo largo de su carrera como luchador, Dwayne Johnson consiguió abrirse camino poco a poco en la industria hasta convertirse en uno de los actores más cotizados de Hollywood. Ya fuera contribuyendo a convertir la saga Fast & Furious en un éxito de taquilla o intentando impulsar franquicias de renombre como GI Joe o Jumanji, Dwayne Johnson se fue consolidando como una estrella rentable. Sin embargo, la película que ayudó a catapultarlo como una estrella de cine fue el thriller de catástrofes de San Andreas.

Aunque no tuvo la mejor valoración, San Andreas es una de las películas de catástrofes más entretenidas de los últimos años. Se centra en una serie de terremotos provocados por un enorme desplazamiento de la falla de San Andrés, que causa daños catastróficos en las ciudades más pobladas de California. En medio de este caos se encuentra Ray Gaines, un piloto de helicóptero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Dwayne Johnson al rescate en plena catástrofe

La historia se centra principalmente en los esfuerzos de Ray por salvar a su exmujer, Emma, mientras su hija, Blake, también hace todo lo posible por sobrevivir al desastre. Es una película que tiene toda la adrenalina y el reparto estelar que esperarías de una épica de catástrofes. La mala noticia es que solo tendrás unas pocas horas antes de que desaparezca de Netflix a partir del próximo 10 de noviembre.

Dicho esto, San Andreas fue un éxito rotundo en muchos aspectos. No solo consolidó a Dwayne Johnson como una auténtica estrella de cine, sino que también se convirtió en una de las películas más taquilleras de la década de 2010. Esta fue una hazaña que parecía casi imposible de lograr en una época en la que las principales propiedades se volvieron imprescindibles. Más extraño si cabe, por el hecho de que no fue bien recibida por la crítica.

Debido al impacto que generó, se puso en marcha el desarrollo de una secuela, con Dwayne Johnson confirmado para regresar una vez más. Pero después de todo este tiempo, la continuación nunca llegó a hacerse realidad. Hiram Garcia, presidente de producción del sello Seven Bucks perteneciente al propio Dwayne Johnson, reveló que la compañía tiende a centrarse en los próximos proyectos en lugar de producir secuelas.

Independientemente de si tiene secuela o no, San Andreas sigue siendo una película que conviene ser tenida en cuenta en la carrera de Dwayne Johnson. Demostró que las películas de catástrofes aún pueden funcionar si llegan a las manos adecuadas. Si aún no la has visto, tienes unas pocas horas antes de que el filme abandone la plataforma de Netflix.