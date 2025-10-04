Esta joya de ciencia ficción es una apuesta personal: una sátira social en streaming que emociona

Okja es mucho más que una película sobre un cerdo gigante. Dirigida por Bong Joon-ho y estrenada en Netflix, este filme combina elementos del género de ciencia ficción y aventura con un componente de sátira social que funciona como motor narrativo. El resultado final es una propuesta que consigue hacer reflexionar al público sobre el mundo que nos rodea.

La historia tiene como protagonista a Mija, una joven que ha criado a Okja, un animal de gran tamaño, en las montañas de Corea del Sur. Lo que comienza como un vínculo íntimo entre niña y criatura pronto se convierte en un enfrentamiento con una poderosa corporación que planea explotar a Okja con fines estrictamente comerciales.

La relación entre Mija y Okja es el corazón del filme

El principal atractivo del filme es que se distingue por su manera de unir el entretenimiento con la crítica social. Conocido principalmente por Parásitos, Bong Joon-ho encuentra en esta película su apuesta más personal. Explora temas como el consumismo, la explotación animal o la ética corporativa. Además, la narrativa combina humor, acción y ternura de forma natural. Esto permite que el mensaje llegue al espectador sin sentirse de una manera impuesta.

La sátira resulta sutil, pero también es efectiva. Esto se debe a que muestra cómo grandes empresas son capaces de manipular la opinión pública y beneficiarse a costa del espectro de la sociedad más vulnerable. El reparto internacional también contribuye al impacto de la película. Tilda Swinton, Paul Dano, Jake Gyllenhaal y Seo-hyun Ahn interpretan a personajes que, aunque extremos en ocasiones, reflejan distintos aspectos de la sociedad.

Sin embargo, la verdadera protagonista es Okja. Es esta criatura la que consigue transmitir emociones genuinas, generando un vínculo con el público. Además, la película se mueve con soltura entre diferentes tipos de géneros. Puede sentirse como un cuento familiar, una aventura de acción o un relato de crítica social, lo que demuestra una enorme versatilidad narrativa.

Okja también nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nuestro día. Un aspecto esencial es cómo define lo que consumimos y nuestro papel frente a sistemas corporativos que son colosales. Lejos de ser dogmática, la película es un reflejo de nuestro tiempo que resulta de lo más necesario. Si te gustó la crítica social de Parásitos, Okja continúa su estela con un registro alto diferente.