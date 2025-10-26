Para mí, se come a 'Breaking Bad': la mejor serie de la historia es un drama de ciencia ficción

Imagina que un día, sin previo aviso, el 2% de la humanidad desaparece. No hay ovnis, ni profecías, ni luces sobre el cielo. Solo queda un desconsolador vacío que es imposible dejar atrás. Un silencio que pesa y que se siente en cada episodio. Aunque la gente trata de continuar con su vida, se respira una sensación de pérdida. Desde el más doloroso duelo, The Leftovers no cuenta el fin del mundo, sino lo que pasa cuando el mundo no termina, pero sí que pierde todo el sentido.

Creada por Damon Lindelof y Tom Perrotta, The Leftovers será una serie que siempre recordaré como una herida que nunca termina de cerrarse. Cada capítulo es un intento desesperado de entender cómo seguir adelante cuando la realidad se vuelve inasumible. Y lo interesante es que no necesitas conocer lo sobrenatural para sentir el dolor de cada personaje. La fe, la culpa, el amor o la soledad son solo una pincelada de todo lo que ofrece este drama de ciencia ficción.

El vacío emocional como motor de la narrativa

Precisamente, la serie plantea una premisa de ciencia ficción mínima que se utiliza más bien como una excusa que da pie a iniciar la trama. El verdadero interés de la historia no está en el misterio, sino en las consecuencias humanas que deja tras de sí. A lo largo de tres temporadas, The Leftovers construye un retrato honesto sobre la imposibilidad de encontrar sentido en lo inexplicable. No importa si el espectador cree o no en milagros, lo que conmueve es cómo los personajes se enfrentan a la necesidad de seguir viviendo.

Mientras series como Breaking Bad son capaces de consagrarse por la precisión del guion y un magistral manejo de la tensión, The Leftovers es capaz de desenvolverse mejor en el terreno del drama más intenso. No hay respuestas al mayor misterio, pero eso es por lo que funciona tan bien la serie. Es decir, esa sensación de estar presenciando un punto de retorno en el que no existe marcha atrás.

Y sí, puede parecer exagerado decir que esta producción de HBO Max supera a Breaking Bad. Sin embargo, existen historias que no se miden solo por su perfección técnica, sino por lo que son capaces de remover. Sorprendentemente, The Leftovers demuestra que el fin del mundo puede ser, también, el inicio de algo profundamente humano. Te lo aseguro: esta obra maestra te va a dejar sin aire.