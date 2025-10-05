Esta joya del cine español es pura ciencia ficción en streaming: un thriller que te vuela la mente

Estrenada en 1997, Abre los ojos se ha convertido en una de las películas más reconocidas del cine español. No solo porque consolidó la carrera de Alejandro Amenábar a nivel internacional, sino porque ofreció al público una experiencia cinematográfica que se adelantó a su tiempo, mezclando misterio y ciencia ficción en una propuesta capaz de competir con cualquier producción de Hollywood.

La historia sigue a César, interpretado por Eduardo Noriega, un joven atractivo y exitoso cuya vida da un vuelco tras un accidente que desfigura su rostro. A partir de ese instante, la película explora cómo el protagonista se enfrenta a una percepción de la realidad que encuentra difusa. La presencia de Penélope Cruz y Najwa Nimri añade fuerza emocional a la cinta en una trama que profundiza en la barrera entre lo real y lo soñado.

Un hito del cine español en 1997 que sigue siendo inolvidable

Lejos de ser un thriller común, Abre los ojos propone un juego constante: lo que vemos puede no ser lo que realmente ocurre. Esa ambigüedad narrativa es uno de sus grandes aciertos, ya que es el motor que construye un rompecabezas psicológico. Cada secuencia empuja a replantearse lo que se cree saber, así que cada detalle es importante.

El impacto de la película fue tal que en 2001 se decidió hacer un remake en Hollywood: Vanilla Sky. Tom Cruise fue el encargado de encabezarla como el protagonista. Sin embargo, muchos críticos coinciden en que la obra original conserva una frescura y una autenticidad que la convierten en una película muy difícil de igualar.

Incluso después de todo este tiempo, Abre los ojos sigue siendo una propuesta inquietante que resulta de lo más fascinante. Su combinación de drama con elementos de ciencia ficción se siente tan actual como lo fue en el momento de su estreno. Te puedo confesar que esta es una película que se queda grabada en la retina del espectador, ya que es muy difícil de olvidar.

Disponible en el catálogo de Disney+, esta joya del cine español resulta una propuesta interesante por su manera de ejecutar un thriller diferente. Abre los ojos se atreve a romper cualquier esquema y demuestra hasta qué punto el cine puede ser un viaje emocionante y desconcertante.