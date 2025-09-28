Para mí, una obra maestra que te vuela el cerebro: un intrigante thriller en streaming que sorprende

Dirigida por Christopher Nolan, The Prestige se ha consolidado con el paso del tiempo como uno de los thrillers más fascinantes del cine contemporáneo. No solo es un filme que resulta atractivo por la solidez de su reparto, sino por la construcción de un relato en el que la obsesión y la ilusión se entrelazan en un juego de engaños que consigue mantenerte continuamente en tensión.

La trama sigue la rivalidad entre dos magos en la Inglaterra de finales del siglo XIX: Robert Angier y Alfred Borden. Tras una tragedia compartida que marca sus inicios, ambos se embarcan en una competencia feroz para superar al otro con trucos cada vez más arriesgados. La obsesión por alcanzar la perfección se convierte en el motor de un enfrentamiento que no solo pone en riesgo sus carreras, sino también su integridad y vidas personales.

La magia de un thriller inolvidable

El ingenioso guion surge a partir de la novela homónima de Christopher Priest. Te puedo decir que se caracteriza por una estructura narrativa fragmentada, cargada de giros inesperados y pistas sutiles que dejan entrever que nada de lo que se muestra es lo que parece. Lejos de ser un relato lineal, The Prestige cuestiona constantemente qué es real y qué forma parte de la ilusión.

Esa ambigüedad es lo que se convierte en su mayor fortaleza. Como la mayoría de las películas que conforman la filmografía de Christopher Nolan, esta película exige una atención total. Sin embargo, también es cierto que recompensa con revelaciones que sorprenden incluso a los más atentos. El conjunto refuerza la sensación de misterio que termina estando presente en cada escena.

Además de Hugh Jackman y Christian Bale, el reparto cuenta con interpretaciones memorables de Scarlett Johansson, Michael Caine y un cameo inolvidable de David Bowie en el papel de Nikola Tesla. Cada uno es esencial por su manera de reforzar el dilema central: hasta dónde se puede llegar en nombre del reconocimiento por el arte.

La realidad es que The Prestige es mucho más que una película sobre magia. Es un retrato sobre la obsesión humana y el alto coste que puede tener el precio de los secretos. Para mí, una obra maestra que combina espectáculo visual con una profundidad narrativa poco común que no suele verse en el cine comercial. Si te gustan las películas que vuelan la mente, no te la pierdas en Netflix y HBO Max.