Alejandro Amenábar: "¿Cervantes homosexual? ¿Dónde está el problema?"

Alejandro Amenábar estrenó mundialmente este domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 'El cautivo', un filme sobre los cinco años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel, algo que el director intuye le debió de hacer que le "explotara la cabeza" por la libertad sexual que encontró en el lugar.

El filme está protagonizado por Julio Peña, que da vida a un joven Cervantes, y Alessandro Borghi, metido en la piel del señor de Argel, quien mantiene al futuro escritor encarcelado junto con otros prisioneros a la espera de que su familia pague el rescate.

En la alfombra roja del Royal Alexandra Theatre de Toronto, junto a Peña y Borghi, Amenábar explicó a EFE que "lo que le pasó a Cervantes es que entró en contacto con la cultura del enemigo y paradójicamente, era una cultura mucho más abierta y más diversa".

"Yo creo que a Cervantes le debió de haber explotado la cabeza, literalmente, cuando salió a las calles de Argel y se encontró con estos desfiles de corsarios, con todos sus novios, engalanados, la libertad, la diversidad, la mezcla que había y la libertad sexual y concretamente homosexual que existía en Argel en aquel momento", añadió.

"Hoy en día, en el momento en que entramos en contacto con otra cultura, y creo firmemente en la mezcla, conocer al contrario, es lo que te enriquece como ser humano. Desde luego fue lo que hizo de Cervantes un ser humano excepcional", explicó.

El director defendió asimismo que 'El cautivo' es una reflexión sobre la convivencia cultural, inspirada en la sociedad diversa del Argel del siglo XVI. “La mezcla de culturas es inevitable y depende del nivel de tolerancia que manifestemos. Levantar muros no conduce a nada bueno”, afirmó, vinculando el mensaje de la película a debates contemporáneos sobre migración e identidades.

El arte de contar historias

Ante todo, el director describió su nuevo trabajo como “una película sobre el arte de contar historias”, pese a las controversias generadas en torno a la intimidad del escritor.

El realizador explicó a la agencia que llevaba años con el proyecto “dormido en el escritorio” y que solo en los últimos dos años decidió afrontarlo. Su objetivo, dijo, no fue recrear los grandes hitos biográficos del autor de 'El Quijote de la Mancha', sino “intentar encontrar a la persona, al ser humano que estaba detrás de la novela que acabaría siendo la más importante de todos los tiempos”. "Quería encontrar a la persona y su intimidad", explicó.

Amenábar subrayó que los años de cautiverio fueron decisivos para el crecimiento personal y artístico de Cervantes, al entrar en contacto con la cultura musulmana, entonces considerada enemiga en España. “Y este periodo concreto, estos cinco años de cautiverio, son perfectos para entender a la persona y al artista, porque es aquí cuando alguien encuentra su vocación de ser escritor”, señaló.

La película ha despertado comentarios sobre la homosexualidad del personaje, a lo que Amenábar respondió que "¿dónde está el problema? Yo quería hacer esta película con toda la honestidad del mundo, plantear desde la ficción algo que ya había visto reflejado como hipótesis en muchos libros de historia”.

El director insistió en que esa trama no debía ocultarse, aunque recalcó que la cinta tiene un alcance mayor: “Vamos a narrar una parte de la vida de uno de los mejores contadores de historias de todos los tiempos”.

Y agradeció el respaldo del escritor Arturo Pérez-Reverte a su visión de Cervantes. "He visto 'El cautivo' y me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo de verdad", señaló el escritor en las redes sociales.

Amenábar afirmó que agradece "muchísimo esas palabras" de Pérez-Reverte. "Me parecen muy generosas. Yo, además, quería que viera la película, sobre todo porque es, de alguna manera, una película sobre el arte de narrar historias. Y él es un maestro en el arte de narrar historias. Al ser una película que transcurre en el siglo XVI, que además es un periodo que él ha abordado muchas veces, pensé que podía tener una conexión. Sobre todo ahora, muy especialmente ahora, creo que no debemos tener miedo a exponer la película y que cualquiera la vea, que diga lo que piense", dijo.

Amenábar reconoció sentirse identificado con Cervantes, "con sus luchas internas y externas". "Esta es la primera película en la que abordo directamente la temática de la narración. Precisamente a mí las historias me han ayudado en mi vida. He aprendido mucho de ellas y también a contar historias. A veces a golpes, a veces defendiendo esas historias a golpes, sobre todo en un arte colectivo como es el cine. Y me parecía muy interesante reflejarlo en el personaje de Cervantes", continuó.

También encuentra identificación en su lucha contra los dogmas y en la defensa de la libertad intelectual frente a la fe ciega. Recordó que en 'Ágora' ya exploró el cuestionamiento religioso y apuntó que “entender la literatura como manifestación intelectual y la religión como creencia ciega” representa un punto de fricción que también marcó la vida del escritor.

El actor Julio Peña, que reconoció a EFE que estaba "emocionado" de poder compartir "finalmente" la película con el mundo, afirmó que la oportunidad de interpretar al joven Cervantes "ha sido un regalazo" y que cuando Amenábar le ofreció el papel pensó que "se había equivocado".

"La verdad es que estoy muy feliz de haber trabajado con él. La verdad, eso ha sido un regalazo de la vida" dijo para añadir a continuación que "el poder atacar un Cervantes un poco más joven ha sido como tener casi un lienzo en blanco. Ha sido un trabajo de construcción muy bonito".

Por su parte, el italiano Alessandro Borghi reveló a EFE que Amenábar le comunicó su interés en que participase en el filme por carta.

Una "broma" de Amenábar

"Pensé que era una broma, la verdad. Me envió una carta y eso me emocionó muchísimo, que un director tan grande se hubiera tomado el tiempo de escribirme una carta. Me sentí muy halagado y pensé que era una gran oportunidad de formar parte de algo que para mí era completamente desconocido: empezando por el idioma, hasta el tipo de película", dijo.

Sobre trabajar con Amenábar, Borghi explicó que "ante todo, más allá de ser un gran director, es un gran ser humano". "Es una persona amable. Se preocupa por todos en el rodaje. Tiene un poder especial: tiene toda la película en su cabeza", declaró.

Amenábar, que estrenará en España 'El cautivo' el 12 de septiembre, casi exactamente 445 años después de la liberación de Cervantes, también reflexionó sobre lo increíble que resulta que más de cuatro siglos después de su existencia, la obra y la vida del escritor sigan siendo relevantes en el mundo.

"Cuando uno hace una obra, yo en mi caso lo primero que intento es ganarme la vida. Pero luego por supuesto, hasta que se demuestra lo contrario, la única manera de ser inmortal en este mundo es a través de las cosas que haces. Y es increíble pensar que, efectivamente, cuatro siglos después una novela sigue teniendo la importancia que tiene 'Don Quijote'", declaró.