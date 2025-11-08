Esta película es tan desconcertante como ‘Origen’ y se puede ver gratis sin suscripción en streaming

Desde su estreno,Origen de Christopher Nolan marcó un antes y un después en el género de la ciencia ficción. Su capacidad para combinar la emoción del thriller con conceptos filosóficos y giros mentales la convirtió en una de las películas más recordadas de su década. Desde entonces, muchos títulos han intentado replicar esa mezcla de tensión, misterio y profundidad, pero pocos lo han conseguido con la misma audacia.

Entre ellos, hay una producción más modesta que logra provocar la misma sensación de desconcierto e intriga, una película que mezcla drama, tecnología y existencialismo con un ritmo absorbente y un tono visual muy particular. Y lo mejor de todo es que hoy puede verse de forma totalmente online, sin suscripción ni alquiler, algo poco habitual para una cinta de este calibre.

La señal, una experiencia entre la ciencia ficción y el misterio existencial

Dirigida por William Eubank, La señal narra la historia de tres jóvenes que, durante un viaje por carretera, son atraídos por un misterioso hacker que parece seguir cada uno de sus pasos. Lo que empieza como una aventura tecnológica se transforma pronto en una pesadilla inexplicable, en la que los protagonistas despiertan en un lugar desconocido y deben enfrentarse a una realidad que desafía todas las leyes físicas.

Con una estética fría, minimalista y un uso brillante de los efectos visuales, la película juega constantemente con la percepción del espectador. A medida que avanza, lo que parecía un simple thriller juvenil se convierte en una reflexión sobre la identidad, el control y la naturaleza de la realidad. Su final, abierto y sorprendente, la emparenta con otros grandes títulos que invitan a pensar tanto como a sentir.

Disponible gratis en Rakuten TV, La señal es una de esas joyas ocultas que recuerdan que no hace falta un gran presupuesto para ofrecer una experiencia cinematográfica ambiciosa, inteligente y visualmente hipnótica.