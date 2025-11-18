Esta próxima adaptación televisiva de terror podría superar a un clásico de Stephen King de 1994

Conocido por ser el maestro del terror, Stephen King podría sufrir un revés, ya que la adaptación de una nueva novela podría superar a su clásica miniserie de televisión que se estrenó en 1994. Lo que está claro es que Stephen King es el primer nombre que viene a la mente cuando se habla de terror moderno. No solo ha dominado el mundo literario con más de 60 libros, sino que la mayoría de sus adaptaciones cinematográficas son éxitos.

De hecho, algunos de sus libros, como It y Carrie, han sido adaptados varias veces. Sin embargo, otros autores de terror también están recibiendo el reconocimiento que merecen. Precisamente, de las ocho series de terror más esperadas, solo dos se basan en novelas de Stephen King. Además, una de ellas amenaza con superar a la clásica miniserie que tiene el nombre de The Stand.

Stephen King es el referente del terror moderno

Casi 40 años después de su publicación, se anunció que la novela Swan Song de Robert McCammon recibirá una adaptación en formato televisivo. La historia se desarrolla tras una guerra nuclear que devastó Estados Unidos. Tras el caos, los ciudadanos deben vagar por el páramo, luchando contra criaturas sobrenaturales y bandas de forajidos destructivos.

Por lo que se ha confirmado, Russell Rothberg ocupará el rol de showrunner, coproductor ejecutivo y guionista. Además, Greg Nicotero será productor ejecutivo y dirigirá el episodio piloto. Dado que el anuncio se realizó a principios de este año, no hay mucha más información disponible. Sin embargo, ambos sí que han reconocido ser admiradores del libro original y lo consideran una gran influencia para su trabajo. Por eso, es probable que hagan todo lo posible para que la serie se haga realidad.

Lo cierto es que el género postapocalíptico parece haber existido siempre, pero sí que es cierto que su alcance ha cambiado a lo largo del último siglo. Desde la Segunda Guerra Mundial, el enfoque se ha centrado cada vez más en apocalipsis relacionados con la guerra. Si Russell Rothberg y Nick Nicotero consiguen hacer un buen trabajo, la serie de televisión Swan Song podría superar la clásica adaptación de Stephen King.

Debido a la época en que se estrenó, The Stand es una producción que no ha terminado de envejecer bien, sobre todo por lo vacíos que resultan sus diálogos y los efectos visuales tan anticuados. Además, el enfoque narrativo no lineal tampoco funcionó tan bien como esperaban. Sigue siendo una miniserie entretenida, pero Swan Song puede aprender de estos errores y convertirse en una de las mejores series postapocalípticas.