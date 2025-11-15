Esta serie de ciencia ficción con un 11% en Rotten Tomatoes es una de las peores: está en streaming

Algunas series están confeccionadas para convertirse en verdadera historia de la televisión, pero otras no pueden evitar caer en el pozo más profundo. Pese a contar con el respaldo de Marvel Television, existe una producción que nunca pudo ser aprobada por la mayoría. Inhumanos fue el intento de la compañía por llevar a la realeza de Attilan a la televisión.

Estrenada en 2017 con una propuesta que estaba a un paso de rozar la arrogancia, la serie prometía ser un acontecimiento épico de ciencia ficción. Lo cierto es que lo fue, sí, pero por los motivos equivocados: se la recuerda más como un fracaso televisivo que como una joya del género de superhéroes y la ciencia ficción. Con apenas un 11% de aprobación en Rotten Tomatoes, se ha ganado un rincón especial en el panteón de los más absolutos fracasos modernos.

El pasado televisivo de Marvel no siempre fue exitoso

Pese a que tomaba prestados a algunos de los personajes más interesantes de Marvel Comics, la premisa ni siquiera despertó el suficiente interés del público. Uno de los problemas era el abanico de ideas que pretendió desarrollar, ya que resultaba de lo más particular. Una familia real de superhumanos exiliados en la Luna, un golpe de Estado interno y la supervivencia de una monarquía alienígena en Hawái. La realidad es que sonaba a Juego de Tronos en el género de superhéroes, pero no llegó ni a mitad de camino.

El resultado fue más cercano al de una telenovela sin ninguna personalidad, una en la que los silencios de Black Bolt eran más significativos que el guion en conjunto. Una de las críticas fue que parecía que los personajes se movían en escenarios que parecían reciclados de otras producciones. Además, los pobres efectos especiales luchaban por mantener a flote una producción condenada al fracaso. Y es que la serie se fue quedando sin magia antes de empezar.

Aun así, Inhumanos tiene ese magnetismo involuntario que solo pasa en las mayores catástrofes que uno no puede dejar de mirar. Disponible en Disney+, dar una oportunidad a esta serie supone echar un vistazo al momento en que Marvel aún buscaba su fórmula televisiva, antes de que la plataforma convirtiera su universo en un engranaje que funciona a toda máquina.

Quizás nunca fue tan terrible como su fama sugiere, o quizá sí lo fue y de ahí radica cierto encanto que no pasa inadvertido. Lo cierto es que, en medio de la avalancha de contenido que se va sumando a las plataformas de streaming, esta serie torpe y desbordada tiene algo de encanto. Inhumanos es esa serie que nos recuerda que incluso los gigantes pueden llegar a caer.