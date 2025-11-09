Esta trilogía de ciencia ficción no tiene ninguna película mala: perfecta para una maratón en streaming

En lo que respecta a la ciencia ficción, pocas trilogías pueden considerarse obras maestras de principio a fin. El hecho de que una secuela esté a la altura de su predecesora resulta casi un milagro, pero repetir la hazaña una vez más es algo que no sucede casi nunca. Es lo que se convierte en un verdadero tesoro cinematográfico. Especialmente en este género, cumplir con las expectativas ha resultado especialmente complicado incluso para las franquicias más exitosas.

Por sorprendente que parezca, esta franquicia de superhéroes demuestra estar al nivel en cada una de sus entregas. El éxito de Marvel Studios ha catapultado a varios héroes menos conocidos a lo más alto de la fama, y los Guardianes de la Galaxia son un ejemplo perfecto de este fenómeno. Estrenada en 2014, la película original ofreció una combinación perfecta de humor, ciencia ficción, acción y una selección de canciones para cantar a pleno pulmón.

Una trilogía que desafió las expectativas de Marvel Studios

Los personajes principales eran tan convincentes que era fácil perdonar que Guardianes de la Galaxia cayera en el clásico cliché que siguieron la mayor parte de las producciones de la saga. Desde Firefly, ningún grupo de rebeldes espaciales se había ganado el cariño del público de forma tan repentina, y dado que transcurre casi por completo fuera de la Tierra, disfrutar de Guardianes de la Galaxia como una película independiente fue relativamente sencillo.

Algo más tarde, en pleno auge de las películas de Marvel Studios, no sorprendió que Guardianes de la Galaxia Vol. 2 alcanzara un éxito similar. Si bien la trama del plan de Ego acabó resultando algo confusa, con un villano algo más convincente y la acertada incorporación de Mantis, sin olvidar a Baby Groot, la secuela supo captar la esencia que hizo tan disfrutable a su predecesora.

Lo que pasó con la última entrega fue aún más extraño. Una serie de acontecimientos conspiraron contra Guardianes de la Galaxia Vol. 3. La salida de James Gunn y su llegada a DC Studios, la mala racha de Marvel tras Vengadores: Endgame y la presión por concluir la historia de la trilogía de forma satisfactoria pusieron las cosas en clara desventaja para el equipo de James Gunn.

De manera inesperada, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 podría considerarse la mejor de la saga. Una historia profundamente emotiva en torno a Rocket y al mejor villano de la serie hasta el momento, el Alto Evolucionador interpretado por Chukwudi Iwuji, corrigió de inmediato los puntos débiles que tuvieron las películas anteriores. Coge palomitas y búscala en Disney+: no encontrarás mejor trilogía de ciencia ficción.