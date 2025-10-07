Esta impactante teoría de 'Ahsoka' se ha vuelto mucho más probable en 'Star Wars'

La segunda temporada de Ahsoka se encuentra actualmente en desarrollo, y una teoría sobre ella que sería clave en el futuro desarrollo de Star Wars se ha vuelto mucho más probable. Lo cierto es que el final de Ahsoka planteó un montón de ideas interesantes sobre la mesa, aunque una de las que más expectación ha causado ha sido la que reveló el regreso de los Dioses de Mortis.

Este trío tan peculiar, compuesto por el Padre, el Hijo y la Hija, representa la idea del equilibrio en la Fuerza. También se sabe que fue presentado en Star Wars: The Clone Wars por primera vez. A pesar de sus muertes en ese arco, la primera temporada de Ahsoka claramente dio a entender su regreso. Esto supondría importantes implicaciones en el mito de la Fuerza, sobre todo por lo que podrían llegar a representar.

La teoría que plantea el regreso de Natalie Portman

Sin embargo, su vuelta podría significar el regreso de una de las mayores estrellas de Star Wars por primera vez en mucho tiempo. Aunque se ha visto a Padmé en diferentes proyectos de Star Wars, Natalie Portman no ha vuelto a aparecer en la franquicia desde el final de la trilogía de precuelas. Esto es especialmente reseñable por el regreso de otras figuras como Hayden Christensen y Ewan McGregor.

Sin embargo, una teoría sugiere que el público podría volver a ver a Natalie Portman, pero no precisamente como Padmé. Por el contrario, esta teoría indica que podría volver como la aterradora villana Abeloth, quien aún no ha debutado en ningún proyecto en pantalla. Este personaje es una villana directamente vinculada a los Dioses de Mortis, considerada como la "Madre" de este peculiar trío. No obstante, al final acabó corrompiéndose hasta convertirse en Abeloth.

La teoría en cuestión explica que Natalie Portman podría regresar en la segunda temporada. Con el regreso de Hayden Christensen confirmado, esto plantea una posibilidad particularmente emocionante: Abeloth engañaría a Anakin Skywalker haciéndose pasar por Padmé, solo para destruirlo posteriormente de la forma más devastadora. Uno de los factores que da fuerza a este razonamiento es que se confirmó que los nuevos episodios tendrán un aspecto romántico.

No había un precedente claro sobre cómo podía desembocar la serie a un perfil más sentimental, pero este enfoque da sentido a la idea de un modo que se siente coherente. Por el momento, esto es pura especulación. De hecho, el regreso de Natalie Portman no está ni mucho menos confirmado. Además, lo más probable es que no se sepa hasta el estreno.