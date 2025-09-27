Este bombazo de ciencia ficción en Netflix fue cancelado: cómo debe ser un final de suspense perfecto

Por desgracia, con mayor frecuencia de lo que debería suceder, los finales de suspense suelen dejar al público con una extraña sensación de insatisfacción. Sin embargo, una producción de ciencia ficción de Netflix demuestra ser la excepción a la regla, ya que enmarca a la perfección lo que deberían hacer los mejores desenlaces ambiguos.

Hace mucho tiempo, los finales de suspense se usaban como recursos narrativos para generar expectación en la narrativa. Sin embargo, es evidente que se abusa de ellos. Es por eso que una gran parte de las series recurren a finales impactantes y forzados en lugar de dar una resolución significativa. Como consecuencia, este enfoque para terminar las series suele dejar a los espectadores frustrados en lugar de intrigados. Por otro lado, no es extraño que Netflix cancele series después de una o dos temporadas, lo que hace que una falta de cierre se sienta aún más vacía.

The OA es una excepción en la ciencia ficción

A pesar de esto, aunque este tipo de finales suelen estar fuera de lugar, no siempre son un error narrativo. Una serie de ciencia ficción de Netflix hace un buen trabajo al ofrecer un cierre de suspense, a la vez que garantiza que los espectadores tengan el resultado que merecen. The OA fue cancelada antes de llegar a su conclusión natural, pero su final no es considerado abrupto.

Casi a lo largo de su metraje, The OA se asegura de no transmitir una verdad absoluta a través de su narrativa. En cambio, se asemeja más a las producciones más alocadas de Christopher Nolan, ya que invita a los espectadores a considerar diversas posibilidades, obligando al público a cuestionar la realidad que se muestra.

Este empeño por difuminar el límite entre la fantasía y la realidad hace que The OA se convierta en un enorme interrogante. De un modo extraño, incita al público a preguntarse si los arcos finales son meras metáforas del viaje de un personaje o el inicio de algo más grande. Asimismo, considerando lo compleja que es la narrativa de The OA, no sorprende que se siga pidiendo su regreso. Si no la has visto, te estás perdiendo una de las mejores series de ciencia ficción de Netflix.