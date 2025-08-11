Este personaje infravalorado de 'Star Wars' podría ser el más inteligente de la franquicia

Es posible que haya pasado desapercibido para una inmensa mayoría, pero un personaje infravalorado de Star Wars es mucho más inteligente de lo que podrías imaginar. No debería ser algo demasiado sorprendente, sobre todo porque la franquicia de Star Wars tiene una enorme cantidad de héroes y villanos que destacan por ser mentes brillantes.

Además, el tipo de inteligencia que aparece en la saga suele ser diferente. Existen personajes que destacan en un ámbito más académico, pero otros que brillan por ser genios estratégicos. En este sentido, Palpatine creía que solo dos de sus estrategas habrían sido capaces de cambiar el rumbo de la Alianza Rebelde: Wilhuff Tarkin y el Gran Almirante Thrawn.

El papel crucial de Sabine en 'Star Wars'

Sin embargo, es otro personaje el que se encuentra entre los más inteligentes de la galaxia. Lo más sorprendente es que suele pasar muy desapercibido. Presentada en Star Wars Rebels, Sabine Wren es una guerrera mandaloriana que destaca principalmente en el aspecto mecánico. Su oscuro origen se dio a conocer con el tiempo, y la franquicia reveló que una vez fue una de las cadetes imperiales más inteligentes. Engañada por el Imperio, ella fue la que inventó el arma conocida como la Duquesa.

Además, Sabine Wren se convirtió en la experta en armas de la tripulación del Fantasma. Incluso en la serie de Ahsoka, fue la referencia de la protagonista para descubrir cómo activar el mapa estelar de Morgan Elsbeth. Su inteligencia resulta aún más notable por el hecho de que es políglota, ya que es capaz de hablar varios idiomas.

Tras los sucesos de Ahsoka, el público ha descubierto que Sabine Wren no solo ha estado estudiando como Jedi bajo el liderazgo de Ahsoka Tano, sino que también tiene acceso a la Fuerza. Como es lógico, esto la convierte no solo en una amenaza por su inteligencia, sino también en combate. Sí, es cierto que otros personajes de Star Wars también destacan por cualidades similares, pero pocos se comparan con ella.

Aunque es cierto que puede resultar un poco más reservada que otros personajes, su potencial parece no conocer ningún tipo de límite. Es eso lo que la ayudará a fortalecerse a medida que descubre los entresijos de los caminos de la Fuerza. Su inteligencia innata la convierte en una de las Jedi más inteligentes de la historia de Star Wars.