Una estrella de 'Avatar' insinúa un "pequeño regalo" para los seguidores de la franquicia

Laz Alonso ha adelantado que Avatar: Fire and Ash incluye un pequeño regalo para los seguidores de Tsu'tey. El actor interpretó al personaje Na'vi en la película original de Avatar, donde era un hábil guerrero que tuvo conflictos con Jake Sully durante gran parte de la historia. Al final, ambos lucharon juntos para defender Pandora de las fuerzas de la RDA, pero Tsu'tey murió durante la pelea.

En una publicación que celebra el estreno mundial de Avatar: Fire and Ash, el miembro del reparto publicó varias imágenes de la alfombra roja acompañadas de una curiosa descripción en la que sugería que si eras seguidor de Tsu'Tey, podías obtener un pequeño regalo. También reveló que el estreno es "un momento clave" y la describió como una "película hermosa, llena de suspense y conmovedora".

Laz Alonso adelanta un guiño a los seguidores de Tsu’tey

Según el texto que compartió Laz Alonso, parece muy improbable que forme parte del reparto de Avatar: Fire and Ash. El escenario de que la secuela reviva de alguna forma a Tsu'tey tampoco es muy plausible. Su frase indica más bien que habrá una referencia que honre el legado del personaje al que dio vida. Aunque Tsu'tey no ha aparecido en la franquicia desde 2009, sigue siendo un personaje crucial por la manera en que Jake consiguió comprender Pandora y los clanes Na'vi.

Mucho ha cambiado para Jake y Neytiri desde que Tsu'tey intentó separarlos, pero sigue siendo una parte importante del destino que los llevó a unirse. La realidad es que un guiño a Tsu'tey resulta más que apropiado, ya que James Cameron ha calificado la próxima entrega como "la culminación de una saga". Aunque existen más secuelas planeadas como parte de la franquicia, James Cameron ha explicado que supone la resolución de un arco que comenzó con la primera película.

Esto hace que sea aún más importante reconocer la importancia de Tsu'tey al concluirlo en el final de la historia que él ayudó a iniciar. Desde su aparición en Avatar, Laz Alonso ha participado en una amplia selección de películas y series de televisión, aunque su papel más popular ha sido el de Leche Materna en la exitosa serie The Boys. A pesar de haber interpretado a Tsu'tey hace casi dos décadas, ha reconocido ser un seguidor más del personaje como cualquier otra persona. El estreno de Avatar: Fire and Ash está programado para el próximo 19 de diciembre.