Una estrella original de 'Harry Potter' revela si regresará a la franquicia en el reinicio de HBO

Casi medio siglo después del estreno de la franquicia cinematográfica de Harry Potter, HBO planea un reinicio con un renovado elenco para una nueva generación. En sustitución de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, el trío mágico protagonista será interpretado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout.

Por el momento, solo está previsto el regreso de una estrella de la franquicia, pero el público ha especulado sobre si otros protagonistas pueden tener la oportunidad de regresar. Este interés no hizo más que acentuarse tras el regreso de Tom Felton, quien interpretó al antagonista Draco Malfoy. No solo regresó, sino que repitió su papel original en la obra teatral de Broadway. Como es lógico, esto despertó un renovado interés en que los actores principales siguieran su mismo camino.

Un nuevo trío protagonista para una nueva era mágica

Pues bien, Rupert Grint ha confesado que no sabe si se ve regresando a la franquicia de Harry Potter. "Quizás en el futuro", explicaba el actor. "Nunca digas nunca, pero por ahora, creo que, por mucho que me haya gustado, estoy disfrutando de salir de ese mundo". A pesar de dudar en regresar, curiosamente sí que apoya la posibilidad de que sus propias hijas aparezcan en un proyecto de Harry Potter en el futuro. Además, el actor recordó que tenía una relación positiva con el legado de la serie:

Tiene un significado muy profundo para muchas personas de mi generación, y aún más para las generaciones que lo están descubriendo ahora. Es genial. Me llena de orgullo porque fue algo enorme. No creo que jamás pueda salir de su sombra, pero me parece bien. Rupert Grint, sobre el nuevo reinicio de 'Harry Potter' que prepara HBO

Recientemente, Rupert Grint también se dirigió a Alastair Stout, quien lo sucederá como Ron Weasley. "En realidad, solo le deseaba lo mejor", comentó Rupert Grint. "Me divertí muchísimo entrando en este mundo, y espero que él tenga la misma experiencia". En cuanto a lo que él vivió, afirmó que aún recuerda cada segundo y que le parece genial que la serie tenga la ambición de ser única. Además, bromeó diciendo que sí ve cierto parecido familiar entre él y el nuevo actor que lo sustituirá. El reinicio de Harry Potter de HBO está previsto para 2027.