HBO Max prepara la segunda temporada de 'Harry Potter' antes de su estreno para que la magia no pare

Aunque su primera temporada no llegará hasta 2027, HBO Max ya está pensando en la segunda entrega de 'Harry Potter'. Así lo reveló este jueves el presidente y director ejecutivo de la plataforma, Casey Bloys, anunciando que los guionistas están trabajando en la continuación de la saga mientras los primeros episodios están en producción.

Unas palabras que ha recogido el medio estadounidense 'Deadline', en las que Bloys recalca la idea de que no pase mucho tiempo entre un estreno y otro. "El plan es seguir intentándolo; no sé si será algo así como parar de rodar la primera temporada el viernes y empezar la segunda el lunes. Habrá un descanso, pero haremos todo lo posible para que no haya un lapso muy largo",

El motivo principal de este cambio de estrategia es "por los niños, obviamente, pero también por los espectadores", ha asegurado, añadiendo que intentan que no se produzcan "grandes pausas" en la que supone una "gran producción" que cuenta "con muchos efectos especiales".

La idea principal con la que será la primera serie del mago de Hogwarts es adaptar cada una de las novelas de JK Rowling, por lo que la ficción tendrá siete temporadas en total. El rodaje de la primera temporada comenzó el pasado verano y, desde entonces, se han filtrado algunas imágenes y se ha hecho oficial el nombre de los actores.

Dominic McLaughlin interpretará a Harry, Alastair Stout dará vida a Ron Weasley, su mejor amigo, y Arabella Stanton completará el trío de héroes como la ratona de biblioteca Hermione Granger. El reparto también incluye a Nick Frost como Rubeus Hagrid, John Lithgow como Albus Dumbledore y Janet McTeer como la profesora McGonagall.

Por otro lado, la autora británica J.K. Rowling acudió al set de rodaje esta semana por primera vez en calidad de productora ejecutiva de la serie, pues ha contribuido a las decisiones de guion y reparto del programa.