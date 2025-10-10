Fallece una influencer vegana que pesaba menos de 30 kilos: su dieta se basaba únicamente en frutas

La comunidad de la creación de contenido ha quedado conmocionada por el fallecimiento de Karolina Krzyżak, una joven influencer polaca de 27 años conocida por promover un estilo de vida vegano y crudivegano en redes sociales. Con miles de seguidores en TikTok e Instagram, la creadora compartía rutinas centradas en la alimentación natural, el ayuno y la conexión con el cuerpo.

La muerte de esta usuario, que siempre defendió una dieta exclusivamente vegetal podía mejorar la salud y la energía diaria, ha reabierto el debate sobre los límites de las dietas extremas y la responsabilidad de los creadores a la hora de compartir contenido relacionado con la salud.

Una dieta sin control y un desenlace trágico

Este es el aspecto que presentaba Karolina Difoosion

Según medios locales, Karolina había reducido su alimentación hasta consumir únicamente frutas crudas durante meses, eliminando por completo proteínas y otros nutrientes esenciales. Su peso, que habría descendido hasta los 22 kilos, evidenciaba un grave estado de desnutrición. De acuerdo con las investigaciones, la joven habría fallecido por fallo multiorgánico derivado de la falta prolongada de nutrientes básicos.

Su caso ha generado una fuerte reacción en redes, donde numerosos usuarios, expertos en nutrición y otros creadores de contenido han pedido prudencia al seguir consejos alimenticios sin respaldo médico. La tragedia de Karolina se suma a una creciente preocupación por las tendencias de salud extrema en plataformas como TikTok, donde el culto a la pureza alimentaria y los retos dietéticos virales pueden llevar a comportamientos peligrosos.

La muerte de la influencer ha servido como recordatorio de los riesgos de las dietas restrictivas, especialmente cuando se difunden sin supervisión profesional.