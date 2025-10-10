El cerebro detrás de PS6 insinúa que la próxima consola de Sony podría estar más cerca de lo que parece

Aunque PlayStation 5 sigue siendo el centro de la estrategia de Sony, las miradas comienzan a dirigirse hacia su sucesora. En un nuevo vídeo publicado en el canal oficial de PlayStation, Mark Cerny, arquitecto principal de la PS5 y figura clave en el desarrollo del hardware de la compañía, ha vuelto a encender las especulaciones sobre la próxima consola.

Durante una charla con Jack Huynh, vicepresidente sénior de AMD, Cerny repasó los avances conjuntos del Project Amethyst, una colaboración destinada a incorporar tecnologías de machine learning en los gráficos y la jugabilidad del futuro. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una frase al cierre de la conversación que muchos interpretaron como una referencia directa a PlayStation 6.

Cerny deja entrever una nueva consola “en unos años”

“Estas tecnologías solo existen en simulación por ahora, pero los resultados son prometedores y estoy muy emocionado por incorporarlas en una consola futura dentro de unos años”, comentó Cerny al final del vídeo. Sus palabras bastaron para que los seguidores y analistas comenzaran a teorizar sobre una posible ventana de lanzamiento para 2028, coincidiendo con los plazos habituales de renovación de hardware en la marca.

Entre las innovaciones mencionadas destacan los Neural Arrays, los Radiance Cores y la Universal Compression, tres avances desarrollados junto a AMD que buscan mejorar el rendimiento gráfico y la eficiencia energética. Según Huynh, estas tecnologías “redefinirán el proceso de renderizado y el trazado de rayos en tiempo real”.

Aunque Sony no ha confirmado oficialmente que se trate de PS6, el mensaje de Cerny ha sido interpretado como la primera señal pública de que la próxima generación de consolas ya está en desarrollo.